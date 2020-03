Alcover demana la millora de tres carreteres del seu terme municipal

Imatge del plenari d’Alcover celebrat aquest divendres 6 de març.

Les mocions han estat -novament- protagonistes en el darrer plenari de l’Ajuntament d’Alcover, que per primer cop s’ha retransmès en directe per la web municipal.

En el plenari, que se celebrava aquest divendres 6 de març a partir de les set de la tarda s’ha tractat diverses mocions que es poden aglutinar en quatre temàtiques: demanar millora en carreteres, medi ambient, seguretat i dones. Com a anècdota, destacar que per absència de dos regidors, el plenari en aquesta ocasió hi ha hagut una major presència femenina que masculina: 6 dones i 5 homes.

Per començar la primera temàtica s’ha aprovat dues mocions i ambdues presentades per ApC. La primera es demanava a la Generalitat que tirés endavant el desdoblament de la C-37 entre Alcover i Valls, tenint en compte que ja hi ha fet un projecte i amb un impacte medi ambiental inclòs fet de l’any 2013 però que avui en dia està aparcat dins d’un calaix. Quant a la segona moció es demanava a la Diputació de Tarragona la millora de la carretera TV-7221 (carretera d’Alcover i el Milà) i de la TV-7222 (carretera entre Alcover i Vilallonga del Camp). La primera ha estat aprovada per ApC, JxCat i ERC mentre que la CUP ha optat per l’abstenció. La segona s’ha aprovat per unanimitat.

En la temàtica de medi ambient s’han tractat dues mocions i les dues han estat rebutjades pel vot en contra de l’equip de govern. Una, presentada per ERC en què proposava com una mesura per estimular la recollida selectiva per mitjà dels pressupostos participatius. L’altra l’ha presentada la CUP en què demanava diverses mesures a prendre sobre la qualitat de l’aire pels efectes de les indústries químiques. Entre elles, i que ha fet que ApC votés en contra, es demanava que l’Ajuntament fes un estudi específic sobre la qualitat de l’aire a Alcover i que la partida del cost es trobés reflectida en els propers pressupostos municipals. ApC considera que aquest estudi l’ha de fer l’organisme que té competències i en aquest cas és la Generalitat.

Pel que fa a la seguretat, ha estat una moció conjunta de tots els grups polítics municipals perquè es prenguin mesures necessàries per evitar el que va passar en el darrer accident d’una empresa petroquímica. Entre les mesures es demanava que es posi un sistema d’avisos d’accident al sector a Alcover com es pot veure en altres municipis.

Resta de punts tractats al plenari

En el plenari també s’ha aprovat una moció presentada per ERC sobre la commemoració del Dia de la Dona que- en aquest cas- s’ha aprovat per unanimitat.

La resta de punts del ple han estat de tràmit: aprovació de diferents modificacions, com una en els pressupostos participatius o en la taxa per la prestació del servei municipal de la llar d’infants Xiu-xiu, entre d’altres. També s’ha aprovat la convocatòria d’ajuts per a la reducció de l’IBI a famílies monoparentals i a la gent gran major de 65 anys que viuen soles i que tenen rendes baixes.