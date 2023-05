Els alcoverencs i alcoverenques han tingut l’ocasió de poder intercanviar i vendre objectes de segona mà en l’edició de primavera del mercat d’intercanvi i segona mà que s’ha celebrat avui diumenge 14 de maig al municipi.

Els visitants han pogut remenar i triar a les diverses paradetes ubicades a la plaça del Portal a on també es du a terme l’edició d’hivern d’aquest.

L’Ajuntament d’Alcover organitza aquesta activitat que té com a objectiu donar una nova vida als objectes per tal de posar en pràctica les 3R; reduir, reutilitzar i reciclar, així com promoure el consum responsable.