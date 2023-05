Els tècnics tributaris avisen que “molts” joves tindran un “ensurt” amb la declaració de la renda pels ajuts al lloguer

L’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APttCB) ha avisat que el bo lloguer jove està obligant a “molts” joves a presentar la declaració de la renda, ja que es tracta d’una ajuda que representa un increment patrimonial superior a 1.000 euros. Així ho han defensat aquest dijous els tècnics tributaris en una roda de premsa on han analitzat la campanya que enguany està en marxa. L’associació ha assegurat que els joves són un col·lectiu que “no pensa que té l’obligació” de fer la declaració i per això els han alertat que aquest cop poden tenir un “ensurt” per l’ajuda extraordinària percebuda. L’APttCB també ha opinat que en la declaració del 2022 s’hauria d’haver deflactat l’IRPF per compensar la inflació.

En aquesta línia, tenint en compte que el 2022 va ser un any marcat per la inflació, el president de l’associació, Joan Torres, ha lamentat que no s’hagi aplicat la deflactació de les tarifes de l’IRPF, tenint en compte que els salaris no han pujat de la mateixa manera que els preus. “A nivell estatal no s’ha fet cap actuació per tal que els contribuents, sobretot de les rendes més baixes, realment tinguin una compensació econòmica i no perdin poder adquisitiu”, ha criticat Torres.

Per segon any consecutiu els tècnics tributaris han indicat que les operacions amb criptomonedes estan generant “nombroses consultes”, sobretot relacionades amb el recompte de les pèrdues i guanys. La vocal de l’APttCB, Gloria Millán, ha explicat que enguany la declaració habilita caselles específiques i ha celebrat que cada vegada més plataformes facilitin el control d’aquests actius.

En relació amb les deduccions, el secretari de l’associació, Xavier Masdéu, ha indicat que “l’estrella” de la campanya d’enguany són les relacionades amb obres de millora d’eficiència energètica. Malgrat que en la declaració de l’any passat ja es podien aplicar, Masdéu ha assegurat que aquest cop constaten un “boom” en la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Per tal de poder aplicar aquestes deduccions és necessari un certificat.

Després de tot, els tècnics tributaris han conclòs que la campanya d’enguany està presentant “pocs canvis” respecte de la de l’any passat. Tot i això, el president de l’APttCB ha alertat que cal anar amb compte a l’hora d’acceptar l’esborrany a través d’Internet i ha demanat fixar-se sobretot en les deduccions. “Hi ha 17 comunitats autònomes i, per tant, 17 maneres de fer la declaració. Ull en acceptar sense comprovar les deduccions”, ha dit.

La campanya per fer la declaració de la renda del 2022 està en marxa des de l’11 d’abril i s’allarga fins a finals de juny. Entre les novetats destaquen els cobraments per Bizum, l’obligació d’informar obre els lloguers turístics i l’ampliació de les deduccions per maternitat. El passat 25 d’abril el govern espanyol també va aprovar rebaixar la tributació d’agricultors pels efectes de la sequera.