Desarticulat un grup criminal especialitzat en robatoris amb força a clubs de pàdel, golf i tennis

en què els detinguts recorrien grans distàncies fins a zones boscoses i discretes properes al seu objectiu per, un cop emparats en la foscor de la nit, aproximar-s’hi camp a través. Després de realitzar el robatori, esperaven al bosc o als vehicles, fins a l’inici de l’activitat quotidiana i aprofitaven l’augment dels desplaçaments de vehicles per passar desapercebuts i evitar que els aturessin en algun control policial.

La matinada del 4 de novembre, quan s’havien reunit indicis suficients com per atribuir l’autoria de nou fets delictius, la policia va muntar un operatiu per detectar-los i detenir-los. Durant la fase de vigilància els investigadors van veure com s’adreçaven a un club de pàdel d’Alella i accedien a una zona boscosa, tal i com havien observat en d’altres ocasions, i els van perdre de vista momentàniament.

El dispositiu va continuar actiu fins a primera hora del dia, moment en què van detectar els investigats mentre pujaven als vehicles i tornaven al seu domicili. Un cop allà, els van detenir in fraganti, en possessió del botí que acabaven de sostreure.

Posteriorment, van fer una entrada i perquisició amb autorització judicial al domicili dels detinguts on hi van trobar objectes i peces de roba valorats en 4.000 euros. També hi van trobar 8.000 euros en efectiu.

Els arrestats formaven un grup molt actiu que actuava a les comarques del Baix Llobregat, Maresme, Baix Empordà, Osona i Baix Camp, entre d’altres. Se’ls atribueixen nou robatoris en establiments d’aquest sector. Els Mossos no descarten que puguin estar implicats en més fets delictius.

Els detinguts van passar a disposició judicial el 6 de novembre davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Barcelona, que va decretar la seva llibertat amb càrrecs i obligació de personar-se quinzenalment davant del jutjat.