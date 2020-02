Vilafranca decideix el cartell de la diada de Sant Fèlix: Verds, Vella, Joves i Jove de Tarragona

ACN

Els administradors de la Festa Major de Vilafranca han triat ja les quatre colles que configuraran el cartell de la diada de Sant Fèlix, el pròxim 30 d’agost. Seran, a més dels Castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Jove Xiquets de Tarragona.

És exactament el mateix cartell que ja va sortir a plaça l’any passat i, per tant, és el segon any consecutiu que la Jove de Tarragona és cridat a la diada de Sant Fèlix. Amb la Vella i la Joves com a convidades pràcticament fixes d’aquesta diada, la repetició de la Jove de Tarragona fa que aquest sigui també el segon any consecutiu que els Minyons de Terrassa queden fora de Sant Fèlix.