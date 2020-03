La Coordinadora de Colles Castelleres recomana suspendre l’activitat castellera fins a nou avís

Primer assaig de la Colla Joves de la temporada el passat divendres. Foto: Marc Lladó – el Vallenc.

La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya recomana, a través d’un comunicat, suspendre l’activitat castellera pel coronavirus. Així ho ha transmès en un comunicat aquest dimarts 10 de març al vespre.

El fet que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya aturi les activitats extraescolars arran de l’epidèmia actual pel coronavirus, des de la Direcció Científica i Mèdica de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya “recomanem l’anul·lació, suspensió o ajornament de l’activitat castellera amb canalla”.

En el mateix comunicat, on donen un seguit de recomanacions de com evitar el contagi, la CCCC afirma que “l’activitat castellera no s’entén sense la canalla”, i per això recomana que des de les colles castelleres anul·lin, suspenguin o ajornin l’activitat castellera, en el sentit més ampli, prevista pels pròxims dies, a l’espera de noves indicacions i directrius per part de Salut.