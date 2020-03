El món casteller manté el calendari d’actuacions tot i la crisi del coronavirus

Pla de la pinya de la Colla Joves dels Xiquets de Valls al Concurs de Castells. Imatge publicada el 7 d’octubre de 2018. FOTO: ACN

ACN – El món casteller no es veu alterat per la crisi del coronavirus. La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) està en permanent contacte amb el Departament de Salut seguint les seves recomanacions i, fins al moment, les colles no han d’aplicar cap directriu específica ni en els assajos ni en el seu calendari d’actuacions. Malgrat tot, són els ajuntaments qui tenen la darrera paraula sobre les exhibicions castelleres als seus municipis.

Des de la direcció mèdica de la CCCC es llança un missatge de tranquil·litat. El 19è Torneig Casteller de futbol sala previst aquest cap de setmana a Tarragona, que mourà 48 colles d’arreu de Catalunya i més de 1.500 castellers, es manté.

Considerat l’esdeveniment extra casteller més important que es fa durant l’any, aquest torneig de futbol, que és itinerant i organitzat cada any per una colla diferent, se celebrarà a l’Anella Mediterrània de Tarragona. Tot i la crisi del coronavirus, l’organització en cap moment s’ha plantejat suspendre’l, malgrat que van circular falsos rumors que donaven per anul·lada aquesta edició. “No ens espanta gens” afirma a l’ACN l’organitzador del torneig i membre dels Xiquets de Tarragona, Ramon Serra. Només s’ha elaborat un protocol bàsic davant de possibles casos de persones que presentin tos, dificultat per respirar o febre, i s’habilitarà una àrea sanitària. “Esperem que ni ho haguem d’aplicar, ho veiem tot una mica exagerat”, apunta.



Precisament, com que el fet casteller mou tantes persones i comporta un gran contacte físic, s’ha generat certa inquietud pel risc de contagi. Tot i aquests dos factors associats a l’activitat castellera, la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya fa una crida a la calma. Des de la direcció mèdica de la CCCC afirma que les recomanacions als castellers per evitar infectar-se pel coronavirus no van més enllà de les ja fetes pel Departament de Salut i el Ministeri de Sanitat. “Són recomanacions generals a la població, no n’hi ha d’específiques per a la nostra activitat”, manifesta Daniel Castillo, director mèdic. La Coordinadora fins i tot ha fet una piulada per reiterar aquestes recomanacions, sense entrar en alarmismes.



L’ens vol tranquil·litzar la ciutadania i garanteix que estan preparats per si la situació es compliqués. Castillo no descarta que més endavant puguin aplicar-se directrius més estrictes, però de moment insisteix que no hi ha cap afectació i que, en tot cas, a la CCCC li correspon recomanar, sempre d’acord amb Salut, però no està al seu abast anul·lar assajos o actuacions, ja que depenen dels propis ajuntaments i les colles. La CCCC recorda el precedent, l’any 2009, del virus de la grip nova. Aleshores l’equip mèdic de la Coordinadora va aplicar un protocol d’actuació per afrontar l’epidèmia. Era un pla de prevenció amb un díptic addicional fet amb la supervisió de la Generalitat que es va fer arribar a totes les agrupacions.