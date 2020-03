Dubtes, incerteses i replantejament d’una temporada castellera que ja hauria d’haver començat

Únic assaig que la Joves ha pogut realitzar aquesta temporada fins al moment. Foto: El Vallenc

El món casteller es veu sacsejat per l’estat d’alarma i pel moment que viu el país davant les mesures per combatre l’expansió del Covid-19. La situació, amb la suspensió de tota activitat per l’aturada del país i en vista de no saber amb certesa quan es tornarà a la normalitat, ha provocat, en clau castellera, que no s’hagi pogut donar el tret de sortida a la temporada ni per a les colles vallenques ni la resta de colles del país.



La Colla Joves Xiquets de Valls només va poder fer el primer assaig general, que era l’estrena del nou cap de colla, Jaume Martí, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls no va poder començar. El primer assaig va quedar suspès en esclatar la situació d’alarma al país. Des del govern es va recomanar evitar activitats massives i la Colla va decidir suspendre l’assaig. Pocs dies després es publicava el decret-llei que impedia qualsevol activitat.



Primeres actuacions suspeses

Les actuacions castelleres d’inici de temporada han quedat suspeses. Les dues colles de Valls no s’han pogut estrenar enguany i alçar els primers castells de la temporada 2020. Quant a la Colla Vella, va quedar afectada en les actuacions de la Festa Major de Picamoixons (22 de març), de la Festa Mare de Déu de la Llet de Puigpelat (29 de març) i l’actuació de la diada d’inici de temporada a Altafulla, que s’havia de celebrar el 4 d’abril i també ha estat suspesa. A l’horitzó hi ha les actuacions del 18 i 25 d’abril a Altafulla i la dels Xiquets de Tarragona, que encara no han estat suspeses, però tot apunta que tampoc se celebrarien. Pel que fa a la Colla Joves, havien d’obrir temporada castellera amb la diada de Ca l’Àngel, que ha quedat suspesa. A l’abril tenien les diades de Cambrils i de Sant Jordi a Vilanova i la Geltrú, que tampoc es podran celebrar. Tocarà replantejar la temporada un cop se superi aquesta pandèmia.

En l’àmbit casteller representants de les dues colles vallenques coincideixen a no saber quan es podrà començar la temporada castellera 2020: En aquest sentit, el panorama d’enguany és complex. En any de Concurs, les dues colles de Valls afrontaven el curs amb molta expectativa i ganes de seguir superant-se, amb l’horitzó poder descarregar el 3de9sf com un dels grans reptes. Ara per ara, l’inici de la temporada castellera és una autèntica incògnita i de moment els castellers no podran posar-se ni la camisa ni la faixa.



Albert Martínez (Colla Vella): “La gent valorarà encara més què són els castells”

Des de la Colla Vella afronten aquesta situació buscant la paciència i tranquil·litat que la situació requereix. No ha pogut assajar cap vegada aquest nou any, i des de la Colla “hi ha ganes de poder tornar a fer castells”, afirma el cap de colla, Albert Martínez. Sense contacte físic, els rosats busquen mantenir el contacte i “el caliu”. En declaracions a El Vallenc, Martínez explica: “Personalment parlo molt amb els pares, i des de la junta intentem estar molt pendents de tothom.

Des del punt de vista casteller s’obren molts dubtes sobre quan la colla podrà tornar a la seva rutina habitual. “No podem fer castells, i per tot casteller això és un contratemps important. Que no hi hagi actuacions ni assajos és una cosa nova que mai havia passat, però sabem que primer és la salut i només ens queda esperar que la situació millori.”



El cap de colla dels rosats no amaga que aquest estat d’alarma provocarà “canviar el plantejament completament des d’inici de temporada”, i tot i que en el terreny casteller pot passar factura, pel cap de colla de la Vella el més important és poder fer castells. “Si es dona l’oportunitat de tornar a fer castells, mirarem com estem i quins podem fer. Ara mateix trobem a faltar fer castells, trobar-nos els divendres i poder gaudir tots junts. L’important és fer-ne, no si seran de set, de vuit o de nou. Això és indiferent”, i acabava afirmant que “quan se superi aquest virus, crec que la gent valorarà encara més què són els castells”.



Roger Estil·les (Colla Joves): “Veig difícil poder actuar abans de Sant Joan”

Des del carrer d’en Gassó de Valls, la Colla Joves viu amb molta incertesa tot aquest panorama. La colla també ha suspès diferents actuacions previstes per al mes d’abril i té el local buit, com la resta de colles. “Vam entendre que com a colla havíem de ser responsables i vam decidir tan ràpid com va ser possible cancel·lar els assajos”, explica Roger Estil·les, president de la Colla Joves Xiquets de Valls: “Creiem que com a colla preval primer de tot la salut dels castellers, i és el que havíem de fer.” Els castells en aquests moments han passat totalment a un segon terme, i ara la temporada haurà de ser replantejada per tot el món casteller. I tots viuen amb una incertesa màxima. “Les sortides queden enlaire i suposem que serà difícil d’un dia per l’altre començar a assajar, perquè un assaig comporta molta gent i fins d’aquí un mínim d’un o dos mesos no se solucionarà”, comenta el president, que recorda que “ens menjarem molta temporada”. En l’àmbit casteller, i un cop la situació torni a la normalitat, Estil·les explica que “serà llavors quan tocarà replantejar-se la temporada, i obrir nous escenaris” i veu “molt difícil” poder actuar abans de Sant Joan.



Des de la Joves són conscients que serà una temporada complicada. Sense assajos ni sortides en les pròximes setmanes o mesos, la temporada castellera hauria d’haver arrencat, que farà que també repercuteixi en l’àmbit econòmic, perquè hi ha diades d’inici de temporada “que ajuden a les colles a poder tirar endavant”, afirma. Mirant a l’horitzó, hi ha un marc d’incertesa que dins la colla no només afecta els castells: “Estem en un escenari incert i no sabem què passarà amb aquesta pandèmia. La canalla estar sense rodar, no hi ha assajos ni sortides i entenem que serà una temporada estranya marcada per tot. No només perquè no podem fer castells sinó perquè molta gent està centrada en què passarà laboralment i econòmicament. La gent té altres coses al cap. La prioritat ara mateix és que tothom estigui bé quant a salut i feina. Els castells són una part més lúdica, de passar-ho bé, i esperem poder tornar a la normalitat al més aviat possible.”