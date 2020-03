Colla Vella i Colla Joves aturen tota activitat castellera

Les dues colles castellers de Valls s’afegeixen a la recomanació de la Coordinadora de Coles Castelleres, i el departament de Salut i Educació de la Generalitat de Catalunya i aturen la seva activitat castellera fins a nou avís com a mesura preventiva per evitar contagis per coronavirus.

La Colla Joves Xiquets de Valls va començar el primer assaig de la temporada el passat divendres mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls el tenia previst per aquest divendres, però tot s’atura. De fet, la gran majoria de les colles castelleres s’han adherit i aturen l’activitat. Així, els assajos, tant de canalla com generals, a partir d’avui queden suspesos a partir d’avui dimecres 11 de març.