Colla Vella: assemblea per encarar un 2020 plens de reptes

Assemblea general de la Colla Vella del 2019. Foto. El Vallenc

La Colla Vella dels Xiquets de Valls celebrarà la seva assemblea, que servirà per donar continuïtat a la junta i en què es renovarà la confiança al president, Albert Pedret, i al cap de colla, Albert Martínez, que encetaran aquesta darrera temporada al capdavant de la colla.



Aquest dissabte, a dos quarts de 8 del vespre —en segona convocatòria— tindrà lloc l’assemblea general ordinària, en què es presentarà alguna petita remodelació interna de la junta tot i que les cares visibles seguiran, i servirà per encarar el darrer any de projecte. I és que tant el cap de colla com el president posaran punt final al final d’aquesta temporada 2020 que tot just ara s’encetarà.



Dins dels punts de l’ordre del dia es troba l’aprovació dels comptes de l’exercici 2019, la del pressupost per a l’exercici 2020, l’informe de presidència i el de cap de colla i la presentació i aprovació de la renovació incorporacions dels càrrecs de la junta de govern.



Temporada plena de reptes

La Colla Vella afronta una temporada plena de reptes. Els espera, tal com han explicat a aquesta redacció, un any amb reptes molt grans. Després de molts èxits en els darrers anys, la colla rosada buscarà mantenir-se en aquest nivell, i en paraules de la mateixa colla, “anar més enllà”. I és que la colla, a part del Concurs, en què la seva aspiració és revalidar la victòria assolida el 2018, també té a l’horitzó les Decennals de Valls del 2021, en què la Vella es vol “implicar al 100%”. Un tema que també es tractarà durant l’assemblea.