Vols saber quins comerços fan servei a domicili a Valls?

Diferents comerços de la ciutat de Valls disposen de servei a domicili en aquest temps de confinament. El petit comerç evoluciona i s’intenta adaptar, no només a les noves tecnologies sinó també a les circumstàncies especials que el Covid-19 ha comportat.

Així, a través d’un portal web slowshopping.cat, es pot veure els diferents comerços de diferents ciutats que fan arribar a les llars la compra de proximitat. Buscant la solidaritat amb el comerç de proximitat, ja són diferents les ciutats que s’han adherit a aquest directori de comerços a domicili. A Valls, hi ha més de 37 comerços adherits, de diferents sectors: perruqueries, tecnologia, xarcuteria, floristeries, alimentació, o llibreries, entre d’altres. El portal facilita les dades i contacte de cada comerç, així com les condicions d’entrega a domicili, les xarxes socials i el correu electrònic.

Establiments de Valls porten les comandes a casa a gent gan o amb dificultat de mobilitat

La majoria d’establiments d’alimentació de Valls permeten comandes per telèfon o per WhattsApp, un fet que permet estalviar temps i desplaçaments innecessaris. Varis establiments de Valls permeten portar les compres a domicili, tot i que en casos especials com ara gent gran o gent amb dificultat de mobilitat. D’aquesta manera, l’Ajuntament de Valls ha habilitat un espai dins del seu portal web per tal de saber quins establiments d’alimentació disposen d’aquesta opció.