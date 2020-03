VÍDEO | Pere Vidal: “Estem intentant que les màquines d’impressió 3D no parin per abastir els centres sanitaris de la comarca”

En temps difícils, com els que estem vivint actualment, sempre surt el millor de cadascú. A la nostra comarca han sorgit moltes iniciatives que donen suport a un dels sectors que més està patint l’emergència pel COVID-19, que ha portat els centre sanitaris en una situació límit. La manca de material és un dels principals problemes. Per això, ha sorgit una iniciativa, impulsada des del centre social i rural Can Pipirimosca de Valls, que crea viseres protectores amb tecnologia d’impressió 3D per abastir d’aquest material centres sanitaris del Camp de Tarragona. La iniciativa ha aconseguit produir i distribuir més de 1.700 viseres i s’emmarca dins el moviment global Coronavirus Makers, que impulsa aquesta solidaritat tecnològica.

Paral·lelament també s’està participant en una iniciativa que aglutina tot el teixit industrial de la comarca per fer recerca i intentar produir unes mascarets per poder frenar el coronavirus.