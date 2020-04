VÍDEO | Les entitats socials de Valls, una peça clau en temps de coronavirus

Durant aquests dies han sorgit diverses iniciatives solidàries que ajuden a les famílies més vulnerables a fer front a la crisi sanitària de la Covid-19. No obstant, també cal destacar el paper de les entitats que “sempre hi han estat i continuen amb la seva tasca solidària”, com Càritas de Valls, el menjador social La Taulada o la Creu Roja, que compten amb el suport del consistori vallenc. Totes elles són una peça clau per fer front al coronavirus i ajudar a aquells que més ho necessiten. En alguns casos, han notat un increment de la demanda d’aliments fruit, en molts casos, de l’aturada sobtada de l’economia submergida, que fins ara permetia subsistir algunes famílies. El director de Càritas de Valls, Joaquim Calvo, explica que habitualment ajudaven a una cinquantena de famílies, però arran de la crisi del coronavirus aquesta xifra ha augmentat fins a arribar a la seixantena. “En les pròximes setmanes s’espera arribar a les 70 famílies”, assegura Calvo.

El menjador social La Taulada de Valls tampoc ha aturat la seva activitat, tot i que el coronavirus els ha obligat a implementar mesures extraordinàries per garantir la seguretat dels voluntaris i voluntàries. El seu president i impulsor, el Pare Joan Font ha explicat que han canviat el model i ara es reparteixen carmanyoles perquè cadascú pugui emportar-se-les a casa seva. Font també assegura que aquells voluntaris habituals que són considerats població de risc es queden a casa, per precaució.

La Creu Roja Alt Camp també mantenen els seus serveis en actiu com el de repartiment de menjar, les entregues a domicili, les compres a supermercats i farmàcies. També es fa un seguiment telefònic diari de les persones en situació de vulnerabilitat.