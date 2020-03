VÍDEO | Valls, primer cap de setmana en “estat d’alerta” per coronavirus

Aquest ha estat el primer cap de setmana en “estat d’alerta” per coronavirus arreu del país. La comarca de l’Alt Camp i la seva capital s’ha adaptat a les mesures de seguretat decretades pel Govern. Els carrers de la capital i de tots els municipis han deixat una imatge insòlita amb els carrers més buits del normal i llargues cues als comerços i supermercats.

El Departament de Salut va informar ahir dissabte que s’havien detectat 206 nous casos de coronavirus a Catalunya i dues persones han mort, dues dones amb patologies prèvies. Això fa que la xifra total se situï en 715 positius i 8 morts, tres relacionats amb el brot d’Igualada. Del total d’afectats, 41 persones estan en estat greu i hi ha 65 professionals sanitaris infectats. Pel que fa Igualada, hi ha un total de 70 positius des que es va declarar el brot. Quatre persones estan greus i tres, amb patologies prèvies importants i edats compreses entre els 71 i els 86 anys, han mort. Entre els 70 infectats hi ha 41 professionals sanitaris.