Vídeo | La Policia Local de Valls felicita amb música des del carrer els nens que celebren confinats el seu aniversari

Una patrulla de la Policia Local davant d’un edifici del Passeig de l’Estació de Valls felicitant a un nen o nena que avui feia l’aniversari.

La Policia Local de Valls, en els darrers dies s’ha unit a altres cossos i han posat en marxa un servei per fer més entretingut el confinament dels més menuts de les cases en el dia del seu aniversari. Així davant de les cases o edificis on hi haguin nens que celebran el seu aniversari, es presenten i amb altaveus els feliciten i els hi posen música, i així els nens i nenes, des del balcó reben la felicitació. Això s’ha pogut veure per exemple aquesta tarda al Passeig de l’Estació de Valls, i que ha aixecat la curiositat i aplaudiment de veíns.