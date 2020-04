Vergés diu que Catalunya està “a punt d’arribar al pic” i que relaxar el confinament ara “posa en risc la població”

La consellera de Salut, Alba Vergés, durant la roda de premsa de seguiment de la crisi del coronavirus, el 28 de març del 2020. Font: ACN/Marc Bataller

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat aquest dissabte que Catalunya està “a punt d’arribar al pic” de la corba pel que fa als contagis del coronavirus i que relaxar ara el confinament, com es farà dimarts per ordre del govern espanyol, “posa en risc la població i el sistema sanitari”. En una roda de premsa telemàtica, la titular de Salut ha dit que si es continua amb la previsió actual es podria relaxar el desconfinament cap a finals d’abril i “no ara”. “No ens val cap precipitació, i els calendaris no els marca la Setmana Santa, perquè aquest virus no hi entén de calendaris festius”, ha insistit. El pla que contempla el Govern passa per diferents fases, i l’última culmina amb el que anomenen una “nova normalitat”.

ACN