Vallsgenera atén al voltant de 250 emprenedors a l’any que generen cinquanta empreses noves

Valls genera atén als emprenedors que volen apostar per obrir locals a la ciutat.

Des de l’Institut Municipal de Desenvolupament Local (IMDL) Vallsgenera s’atén al voltant de 250 emprenedors a l’any que acaben generant una cinquantena d’empreses noves també anualment. A partir d’ara, aquests emprenedors que busquin obrir una empresa o un comerç a Valls comptaran, a més de tots aquests serveis generals de Vallsgenera, amb l’oferta de locals disponibles existents al centre històric amb l’objectiu d’atreure així noves activitats en aquesta zona.

Això serà possible a partir d’aquest mateix de març, ja que Vallsgenera contractarà un prospector i un administratiu, encarregats de mantenir actualitzat el catàleg de locals disponibles de manera específica al centre històric, i actuar de mitjancers per possibilitar l’acord entre emprenedors i propietaris.

D’altra banda, un dels punts en què es vol incidir més a partir d’ara són els serveis del Punt Reempresa de Vallsgenera, que també es focalitzaran més en el centre històric. Vallsgenera és des de l’any 2017 punt d’atenció d’aquest servei, impulsat a les comarques de Tarragona per la Cecot i la Diputació, un programa que fomenta que nous emprenedors puguin prendre el testimoni d’empreses o activitats ja existents en procés de tancament. Així, s’ofereix assessorament tant a empresaris com comerciants que vulguin vendre o traspassar la seva activitat com a les persones reemprenedores disposades a donar-hi continuïtat, un servei general per a tota la ciutat, però que a partir d’ara vol centrar-se també d’una manera especial en el centre històric, per facilitar la regeneració i rejoveniment del seu teixit econòmic.

Reempresa és el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya. És un nou model d’emprenedoria i de creixement empresarial: un mecanisme professional pel qual un o més reemprenedors accedeixen a la propietat d’una empresa d’altres, en funcionament, per fer-la créixer sense haver de passar per la fase de crear-la. En la majoria de pimes, i en totes les empreses personals, aquest procés significa l’assumpció de les tasques de direcció i gestió per part de la persona reemprenedora.