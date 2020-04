Valls se suma al projecte català de promoció comercial per fer front al confinament

Comerç de Valls i l’Ajuntament han acordat sumar-se a la iniciativa slowshopping.cat que s’ha fixat com objectiu incentivar el comerç local i de proximitat a Catalunya davant l’actual situació d’alerta sanitària i confinament pel Covid-19. A la campanya s’hi poden incorporar tots els establiments, tant els que poden continuar oberts com els que han hagut de tancar portes, promocionant la botiga i el servei de repartiment a domicili en un directori general on line.

A hores d’ara, a tot Catalunya s’hi han sumat ajuntaments i associacions comercials de Cerdanyola del Vallés, Vilanova i la Geltrú, Sentmenat, Sant Sadurní d’Anoia, Sant Cugat del Vallés, Rubí, Ripollet, Premià de Mar, Manlleu i barris de Barcelona com Sants, el Cor de l’Eixample i el Cor de l’Horta. Agrupats en aquest directori digital de comerços a domicili ja hi ha més de 1.700 establiments de tot Catalunya, en un projecte que pretén incentivar les compres de proximitat a les llars dels clients que, actualment, es troben confinats a casa seva.

D’aquesta manera, el nou portal posa a disposició de tots els clients les dades de contacte de comerços locals que segueixen oberts al públic o que ofereixen la possibilitat de fer entregues a domicili. El comerç de proximitat és un dels principals afectats per la crisi pel Covid-19 ja que molts han hagut de tancar o reduir la seva activitat al mínim. Per això, la iniciativa slowshopping.cat vol garantir que els clients puguin seguir comprant al comerç de confiança sense sortir de casa.

Els botiguers poden incorporar-se en aquest nou directori de manera totalment gratuïta i incorporar tota la informació relativa al seu establiment. D’aquesta manera, els clients podran trobar la botiga segons la seva ubicació, el tipus de comerç i les principals dades de contacte. Per qualsevol dubte a l’hora de donar-se d’alta, els establiments poden adreçar-se a la regidoria de Comerç de l’Ajuntament a través del correu electrònic comerc@valls.cat.

Aquest projecte s’afegeix a la promoció que la regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Valls està efectuant des del principi de la crisi sanitària, amb la difusió dels establiments d’alimentació que continuen oberts. Així, s’informa a través de tots els canals de les xarxes socials municipals, en un directori que es pot consultar complet a la pàgina web www.valls.cat, amb informació sobre les hores d’obertura i altres dades de contacte. La majoria d’aquestes botigues obertes admeten comandes per telèfon o per WhatsApp, per tal d’estalviar temps i desplaçaments innecessaris. A més, alguns establiments també ofereixen la possibilitat de portar les compres a domicili, en especial en casos com gent gran o persones amb dificultat de mobilitat (consultar directori d’establiments oberts).