Imatge de la Geganta de la Vella Quaresma

Com marca la tradició, Valls s’ha acomiadat de la gresca del Carnaval fins l’any que ve amb el funeral del Rei Carnestoltes. Des de les 7 de la tarda d’aquest dimecres 26 de febrer, les ploraneres i els ploramiques s’han concentrat al Pati de Sant Roc per vetllar el rei de la disbauxa.

Una hora després, a les 8 del vespre, la UAF ha fet sortir al carrer la Geganta de la Vella Quaresma, que ha iniciat la baixada des de la plaça de la Sardana fins a la plaça U d’Octubre. Allà, la comitiva s’ha unit amb la de les ploraneres i els ploramiques, que han desfilat en processó funerària fins a la plaça del Blat.

Els ploramiques i les ploraneres transportant el taüt del Rei Carnestoltes

En arribar a la plaça del Blat s’ha procedit a fer l’enterrament del Rei Carnestoltes i, seguidament, s’ha donat protagonisme a la Geganta de la Vella Quaresma, que ha fet les seves tradicionals 49 voltes. Amb aquest acte s’ha posat el punt final a la programació del Carnaval d’enguany.

Tant des de Carnestoltes Valls com des de la UAF es valoren molt positivament els actes d’aquest any, dels quals han destacat en participació l’Arribo del Rei Carnestoltes, el passat Dijous Gras, i la rua de Carnaval, durant la qual es va aplegar un gran nombre de públic. Carnestoltes Valls també posa en valor la venda de caramels de Dijous Gras, que han arribat a una xifra de 200 vendes. Per part de la UAF, d’altra banda, es remarca la bona rebuda del Bou de Carnaval, així com la implicació de l’entitat en la temàtica d’aquest any, ambientada en el folklore espanyol.