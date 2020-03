Valls presenta la segona edició de la Setmana LGBTI

Valls celebrarà per segona vegada una setmana d’activitats dedicada al col·lectiu LGBTI. La setmana manté algunes de les activitats que més van funcionar en l’edició del 2019, però incorpora noves entitats i noves propostes.

El tret de sortida es donarà el divendres 13 de març, a les 19.30 h, amb l’exposició fotogràfica “Sex and revolution in Cuba”, de Núria López. L’exposició es podrà visitar a l’IEV fins al 22 de març, i segueix amb la voluntat de portar exposicions de temàtica LGBTI, començada l’any passat.

Una de les novetats d’aquesta edició és la participació de diversos comerços en les activitats de la Setmana LGBTI. Així, hi haurà una dotzena de comerços de Valls que comptaran amb uns plafons amb definicions sobre el col·lectiu. Els plafons han estat dissenyats pels organitzadors i finançats per la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Valls, i un cop acabada la Setmana LGBTI es podran utilitzar com una exposició.

Les xerrades segueixen sent un dels puntals forts de la Setmana LGBTI. Així, per al dilluns 16 s’ha organitzat una xerrada castellera a les 19.30 h al Bar Bruc. Comptarà amb Sandra Vilaseca, una castellera transsexual dels Castellers de Barcelona, i amb Miquel Blancafort, un dels membres i impulsor del grup LGBTI dels Castellers de la Vila de Gràcia. En l’àmbit de les xerrades també hi haurà la de Jordi Griset, que explicarà les teràpies repressives del franquisme al col·lectiu LGBTI. Serà el dissabte 21 de març a les 11 h a la sala d’actes de la Cooperativa.

L’àmbit audiovisual també tindrà la seva presència a la setmana amb un parell de projeccions. El divendres 20 de març es projectarà el documental ‘Me llamo Violeta’, a les 20 h a la sala d’actes de la Cooperativa. Per altra banda, i juntament amb el Cineclub de Valls, s’ha organitzat la projecció de la pel·lícula ‘Call me by your name’, el dijous 26 de març a les 20.30 h a la sala d’actes de l’IEV.

De la mateixa manera que l’any passat, les llibreries Tram i Roca segueixen participant en la Setmana LGBTI.