Valls per la Llibertat per via virtual dedicat a la solidaritat activa

El cicle mensual de l’ANC Valls s’adapta a les circumstàncies actuals.

Tot i la situació de confinament, el Valls per la Llibertat, el cicle mensual que organitza l’ANC de Valls, no s’atura. L’entitat vallenca ha anunciat que el Valls per la Llibertat d’aquest mes d’abril es farà, encara que per via virtual, tractant una temàtica de màxima actualitat: la solidaritat activa.

Amb el lema “Per una República solidària”, l’Assemblea Valls durà a terme demà, dissabte 4, de manera virtual el Valls per la Llibertat, i a les 12 del migdia publicarà a les seves xarxes socials (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Telegram i canals de WhatsApp) un vídeo que mostrarà alguns exemples d’iniciatives locals que donen una resposta solidària a la crisi sanitària.

El Valls per la Llibertat continua en la línia de cada mes, presentant un projecte o un valor que “ajuda a construir la República Catalana”. L’ANC de Valls assegura que “el valor republicà de la fraternitat es fa més present que mai aquests dies de pandèmia, amb iniciatives de solidaritat activa i xarxes comunitàries de suport mutu: amb aquest vídeo volem visualitzar algunes de les moltes iniciatives de la societat civil sorgides aquestes setmanes a Valls per ajudar la gent”.