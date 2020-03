Valls es prepara per acollir una nova edició de l’Espai de l’Estudiant

Edició de l’any passat de l’Espai de l’Estudiant.

Seixanta expositors dels àmbits universitari, formació professional, formació artística, negocis, idiomes, formació ocupacional, disseny, audiovisual, joventut, serveis, etc. es donaran cita durant dos dies a la capital de l’Alt Camp. Com és tradicional, els matins del dijous i del divendres es reserven exclusivament a les visites dels centres educatius, que enguany arriben també a la seixantena, un nou èxit de participació que posa de manifest l’oportunitat de l’Espai de l’Estudiant, però també la implicació dels centres en l’acompanyament i l’orientació dels seus alumnes.

Com en les passades edicions, la presència de totes les universitats catalanes, les públiques però també les privades, i els instituts de formació professional més innovadors i dinàmics de la demarcació, suposa un suport i un estímul cap als organitzadors, el Consorci Prouniversitari de l’Alt Camp, depenent de l’Institut d’Estudis Vallencs, una entitat sense ànim de lucre amb gran arrelament al territori. Aquesta oferta es complementa amb tot un ventall de centres que cobreixen gairebé tots els interessos i les propostes formatives i professionals en els diferents àmbits, per cobrir totes les expectatives dels visitants, així com també amb la presència del Consell Interuniversitari de Catalunya, dels Serveis Educatius del Departament d’Educació, de les Oficines Joves de la Direcció general de Joventut i del Servei d’Ocupació de Catalunya.

La tarda del dijous 12 de març, de 16 h a 19 h, l’Espai de l’Estudiant s’obre també al públic en general, que el podrà trobar a la Sala Kursaal de Valls, a la carretera de Barcelona, s/n d’aquesta ciutat. L’Espai de l’Estudiant disposa de la web www.espaiestudiant.cat, on es poden consultar tots els centres expositors d’aquesta fira que enguany assoleix les vint edicions. Dijous a les 10 del matí es farà una visita institucional per tots els estands de l’Espai de l’Estudiant.