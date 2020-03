Valls amplia els serveis d’atenció a la infància i la gent gran

L’Ajuntament ja va reestructurar els serveis de la regidoria d’Afers Socials davant l’estat d’emergència.

L’Ajuntament de Valls ha consolidat el reforç dels serveis d’atenció social i ha concentrat els esforços a atendre els col·lectius més vulnerables, en especial gent gran i infants. La regidora d’Afers Socials va reestructurar el servei de manera immediata quan es va declarar la situació d’emergència pel Covid-19 per poder donar resposta a les noves necessitats socials. Així, des del tancament de les escoles el passat 13 de març, ja es van activar mesures per garantir l’alimentació als nens de famílies amb dificultats econòmiques amb el repartiment d’uns primers lots, una iniciativa coordinada conjuntament amb Càritas.

A partir d’aquesta setmana s’amplia el servei amb el repartiment de targetes moneder a totes les famílies amb fills que gaudeixen de beca menjador a les escoles. En concret, entre aquest dimecres i dijous, l’Ajuntament lliurarà unes 400 targetes moneder, una iniciativa, impulsada pels departaments d’Educació i Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat que assegura que els infants puguin continuar disposant de l’ajut del menjador, malgrat que les escoles estiguin tancades. Així, en cada targeta, s’ingressa a les famílies l’import de la prestació de la beca menjador pel total de dies que pugui durar el tancament dels centres educatius.

Des del consistori també es manté el seguiment continuat dels nens i joves del Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS). Així, quan es van interrompre les classes, les educadores i integradores del SIS ja van informar les famílies dels protocols que haurien de seguir si notaven símptomes de la malaltia i aquests dies es manté el contacte continuat amb elles.

El reforç dels serveis socials municipals s’ha orientat també d’una manera especial a les persones grans. Així, a més de mantenir el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), també s’atén aquells casos de persones grans més vulnerables. Així, entre altres serveis, se’ls subministra medicació i l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil, amb el suport dels serveis de cuina del Pius Hospital, reparteix en aquests moments 12 àpats diaris a les persones grans que estan confinades a casa i que, per precaució, és millor que no surtin per comprar aliments.

A més, també s’estan atenent persones grans que no són usuàries de Serveis Socials però que aquests dies, seguint les recomanacions de la Generalitat, s’han confinat a casa. En aquests casos, des de l’Ajuntament se’n fa un seguiment i es deriva cada cas als serveis de salut i assistencials per garantir que estiguin ben ateses.

Els serveis socials municipals compten amb el suport i treballen coordinadament amb les entitats del tercer sector de Valls. Així, per exemple Càritas i Creu Roja han distribuït aquests dies 214 lots d’aliments a famílies vulnerables per assegurar una correcta alimentació.

Recordar que la ciutadania es pot adreçar als Serveis Socials de l’Ajuntament a través del telèfon 977 61 40 40 o a també al mail serveis.socials@valls.cat