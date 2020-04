Valls acollirà una campanya especial de donació de sang

A Valls les donacions es faran el dia 24 d’abril al Pavelló Joana Ballart.

Aquests dies, el Banc de Sang està fent una crida a la ciutadania per mantenir el ritme de donacions, que continuen sent necessàries durant l’epidèmia per a tractaments de càncer, accidents, parts amb complicacions, etc.

Valls s’ha sumat al conjunt de municipis catalans que han ofert els seus espais per garantir les donacions de sang a Catalunya durant aquests dies. Divendres 24 d’abril, el Pavelló Joana Ballart comptarà amb un espai de donació, de 10 a 14 i de 16 a 20 hores. Des del Banc de Sang asseguren que cada dia calen 1.000 donacions de sang per garantir els tractaments dels pacients, i aquests dies la necessitat continua.

Cal que els donants reservin hora des del web donarsang.gencat.cat.

#JoEmQuedoaCAsa

La donació de sang és aquests dies una de les activitats imprescindibles que la ciutadania pot fer per afavorir el funcionament del sistema sanitari i l’atenció als pacients dels hospitals.

El Banc de Sang, organisme del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, segueix les mesures de prevenció i seguretat i les aplica al conjunt de les seves campanyes. Des d’aquesta setmana, entre d’altres accions, els donants disposen de gel esterilitzant en arribar a l’espai, han de guardar una distància mínima d’un metre amb la resta de persones i tenen un bolígraf d’un sol us per emplenar el qüestionari, entre d’altres.

Cal recordar, a més, que el coronavirus COVID-19 no es pot transmetre per la sang, sinó per via respiratòria, amb la qual cosa el procés de donació i transfusió disposa de la seguretat habitual.