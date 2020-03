UP trasllada a CCOO i a UGT la necessitat de coordinar esforços per afrontar la propera campanya agrària

UP espera una temporada amb normalitat.

Unió de Pagesos ha traslladat a CCOO i UGT, organitzacions més representatives dels treballadors, en una reunió mantinguda aquest dilluns, dia 23 de març, la necessitat d’establir una bona coordinació per oferir les millors garanties, tant a la pagesia com a les persones treballadores, per afrontar la propera campanya agrària immersos en la crisi del Covid-19.

El sindicat ha constatat que, de manera unànime, cal donar un missatge de tranquil·litat a tots els agents, i alhora, que és necessari establir els procediments i protocols adients per al bon funcionament de la campanya, des de les mesures de prevenció i sanitàries necessàries fins a la mobilitat i la gestió dels allotjaments.

Unió de Pagesos i els sindicats dels treballadors també han coincidit a posar en relleu la importància del fet que la pagesia i el sector desenvolupin la seva activitat per garantir l’abastiment alimentari a la societat i, alhora, cal tenir en compte que el sector requerirà els propers mesos de mà d’obra, i que serà una oportunitat per alleugerir l’impacte temporal negatiu en l’ocupació que està generant l’actual situació.

Unió de Pagesos ha reiterat als sindicats obrers la necessitat d’intensificar esforços per afavorir una contractació de proximitat a les explotacions, a les centrals i a les cooperatives agràries, model que permet minimitzar desplaçaments, amb la possibilitat d’accés a una oferta de feina per a persones que resideixen ja en el territori i que han vist afectada la seva situació laboral de forma temporal per l’actual situació. A més, minimitza la necessitat de la gestió d’allotjaments, i ordena la circulació de persones en cerca de feina d’unes campanyes agràries a altres entre territoris de l’estat espanyol.

Tant Unió de Pagesos com CCOO i UGT han coincidit que cal incentivar la pagesia i les empreses que contracten el sector agrari perquè puguin crear ocupació i mitiguin els costos que l’actual crisi pot generar a les explotacions, i alhora, que l’Administració flexibilitzi i agilitzi diversos procediments administratius per tal que persones en situació d’especial vulnerabilitat puguin accedir a un lloc de treball.