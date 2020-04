Unió de Pagesos posa en marxa un portal de compra directa d’aliments de proximitat

Pàgina principal del nou portal pagesiaacasa.cat d’Unió de Pagesos per afavorir la compra directa d’aliments de proximitat.

Unió de Pagesos (UP) ha posat en marxa el projecte ‘Pagesia a casa’, un portal de compra directa d’aliments de proximitat que permet posar en contacte productors i consumidors, en el marc de la situació de confinament creada per la crisi del coronavirus. A l’enllaç pagesiaacasa.cat, els consumidors disposen d’uns 250 productors per fer les comandes, i tenen a disposició uns 90 productes d’alimentació dividits en els apartats de fruita (mandarines, taronges, peres, pomes), verdura (albergínies, bledes, carbasses, carxofes, espinacs…), carn (conill, pollastre, porc, vedella, xai…) i altres (una última categoria que inclou productes com llet i derivats làctics, mel, ous, fruita seca, embotits, cerveses artesanes i vi, entre altres).

Segons detalla UP, a pagesiacasa.cat els consumidors poden contactar amb els productors seleccionant-los per comarques en l’apartat desplegable que els mostra la pantalla i, posteriorment, poden escollir el productor entre les fitxes dels inscrits en cada comarca, que quedaran visibles. La fitxa de cada productor inclou el seu nom i el de l’empresa, el municipi i els productes de què disposa per vendre, així com les possibilitats de pagament (efectiu, targeta…). Els productors subministren als consumidors cistelles o caixes a domicili amb els productes sol·licitats; d’aquesta manera, la transacció comercial es fa exclusivament entre el consumidor i el productor. Molts dels productors compten amb una llarga experiència en la venda directa a distància.



Autorització dels mercats de fruita i hortalisses a l’aire lliure



El sindicat recorda que aquest servei comporta, obligatòriament, el compliment de les normes de seguretat alimentària corresponents, i també les comercials, davant dels consumidors. De la mateixa manera, les normes contemplades per les autoritats competents en l’estat d’alarma actual. D’altra banda, Unió de Pagesos insisteix a assenyalar que segueix treballant per aconseguir que els ajuntaments catalans permetin restablir els mercats de fruita i hortalisses a l’aire lliure, “tenint en compte que la normativa no només ho permet, sinó que exigeix que es preservin els canals d’abastiment alimentari”. “Moltes explotacions de la pagesia catalana donen sortida a la seva producció per mitjà d’aquests mercats d’aliments frescos”, recorda el sindicat.

ACN