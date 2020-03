Unió de Pagesos denuncia que hi ha ajuntaments que impedeixen els mercats d’aliments a l’aire lliure

Unió de Pagesos denuncia que hi ha ajuntaments que, contravenint la resolució del Departament de Salut, el Reial Decret d’estat d’alarma i el Reial Decret que regula la venda directa de productes peribles, impedeixen els mercats de productes frescos a l’aire lliure d’aforament inferior a 1.000 persones. Això, a més de vulnerar la regulació d’emergència vigent i de venda directa, perjudica la pagesia i la ciutadania pel fet que entorpeix l’accés als aliments.



Unió de Pagesos demana als ajuntaments que no permetran els mercats esmentats (en llista a sota dels que té constància) que rectifiquin tal com ho han fet, entre altres, els ajuntaments de Lleida (Segrià), Vilanova i la Geltrú (Garraf) i Montblanc (Conca de Barberà). En aquest sentit, insta a les entitats municipalistes, Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis de Catalunya, que facin una crida a complir els criteris d’obertura dels mercats de productes frescos a l’aire lliure autoritzats i obligatoris.



Tal com estableix el Departament de Salut, cal garantir la continuïtat dels mercats d’abastiment de productes frescos a l’aire lliure, i el Reial Decret que regula l’estat d’alarma aprovat el 14 de març pel Govern estatal, estableix, al seu torn, que caldrà respectar les resolucions aprovades per les comunitats autònomes. Per tant, les administracions competents, en aquest cas les locals, han de facilitar els mitjans per garantir la continuïtat dels mercats de productes frescos a l’aire lliure amb les condicions de seguretat decretades contra el coronavirus de la covid-19, tals com prendre mesures per assegurar que no s’ocupa més d’un terç de l’aforament de l’espai, tancat o obert.



Unió de Pagesos reclama, precisament, que és el mateix ajuntament el que ha de garantir la igualtat de tracte entre establiments i parades de productes frescos, i ha de gestionar els mitjans materials i humans necessaris perquè es donin tant les garanties de subministrament com les garanties de salut pública, ja que, en cas contrari, els paradistes afectats hauran de ser indemnitzats per les entitats locals.



El sindicat demana als municipis que facin un esforç i deixin fer els mercats de productes frescos fins i tot en llocs on cal posar mesures de control per dosificar l’aforament als espais. No té sentit que la ciutadania pugui entrar en espais tancats de les grans superfícies dosificats de manera privada i no tingui accés a comprar en espais oberts, on podria tenir un control exercit per part del municipi o amb el suport d’altres agents de l’autoritat si els ajuntaments ho demanen a l’autoritat competent, tal com estableix el Reial Decret d’estat d’alarma.



El sindicat recorda el rol que té la pagesia tenint en compte la seva contribució a l’hora de proveir la població de productes frescos i de proximitat en el marc de la crisi provocada pel coronavirus. Els productors treballen amb normalitat per seguir complint l’objectiu de subministrar aquests aliments als ciutadans.



Llista de municipis que no deixen fer mercats de productes frescos a l’aire lliure



Alt Penedès

Vilafranca del Penedès (s’ha posat en contacte amb Unió de Pagesos i preveu rectificar)

Baix Empordà

La Bisbal d’Empordà

Baix Llobregat:

Sant Vicenç dels Horts

Cornellà

Mercat de Torreblanca mancomunat per Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat i Sant Just Desvern

Esplugues de Llobregat

Baix Penedès

Calafell

Barcelonès

Barcelona: (ha suspès els mercats de la xarxa de mercats de pagès d’economia social i solidària que es fan a diferents barris)

Conca de Barberà

Santa Coloma de Queralt

Garraf

Sant Pere de Ribes

Osona

Vic

Roda de Ter

Calldetenes

Maresme

Pineda de Mar

Mataró

Calella

Montsià

La Sènia

Vallès

Granollers

Ripollès

Campdevànol

Camprodon

Segarra

Cervera

Tarragonès

Tarragona

Terra Alta

Arnes

Bot