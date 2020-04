Unió de Pagesos demana al Ministeri d’Hisenda que agiliti el retorn de l’IVA

Unió de Pagesos demana al Ministeri d’Hisenda que sigui àgil en el retorn anual de les deduccions de l’Impost del Valor Afegit (IVA) als empresaris agraris amb l’objectiu de facilitar la liquiditat en un moment en el qual cal evitar qualsevol fre a la producció alimentària.



L’IVA deduïble és la quota de l’IVA que un professional o empresari pot recuperar per l’adquisició de béns i serveis relacionats en exclusiva amb la mateixa activitat econòmica. Que la pagesia professional recuperi aquestes deduccions amb la màxima celeritat significarà que recuperarà el percentatge de l’IVA per les compres de factors de producció del darrer any, tals com fertilitzants, adobs, gasoil, productes fitosanitaris, etcètera.



Dret a deduir l’IVA

El sindicat remarca que el dret a deduir l’IVA facilita la liquiditat de l’activitat econòmica a través d’uns diners que tornen al professional o a l’empresari i que l’Estat no el retingui més del compte repercuteix, avui més que mai, en la continuïtat de les activitats agrícoles i ramaderes .



En el context de crisi sanitària i confinament a causa del coronavirus de la covid-19, el sindicat insisteix que la pagesia és la peça determinant per proveir la població de productes frescos i de proximitat. Els productors necessiten treballar amb la màxima normalitat per seguir complint l’objectiu de subministrar aquests aliments als ciutadans.