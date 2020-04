Unió de Pagesos apel·la a la solidaritat entre pagesos per cobrir tasques

Unió de Pagesos apel·la a la solidaritat dintre el sector productor per cobrir tasques imprescindibles en cas de dificultats sobrevingudes a causa de la pandèmia covid-19. El sindicat vol facilitar la col·laboració entre la pagesia, com sovint es produeix, quan un companya o companya té problemes, entre veïns del poble o pobles veïns. Per exemple, quan s’estigui en plena collita o bé per les tasques diàries de tenir cura i d’alimentació del bestiar, cal disposar del màxim suport en cas que el titular de l’explotació no estigui en condicions d’atendre aquestes tasques.



Per això, el sindicat posa a disposició de tota la pagesia dos canals de comunicació:

oferiment@pagesossolidaris.org, per a rebre aquelles propostes de pagesos i pageses que estiguin disposats a donar suport a veïns en cas de necessitats sobrevingudes.

demanda@pagesossolidaris.org, per la pagesia que es trobi amb alguna dificultat específica provocada per la covid-19 que no li permeti estar al front de l’activitat agrària durant alguns dies o setmanes.



El sindicat remarca que ara més que mai cal una pagesia viva, solidària i participativa per garantir aliments de proximitat i de qualitat, activitat que repercuteix en la gestió del medi rural i del paisatge.



D’altra banda, Unió de Pagesos valora com a molt exitosa la resposta a la crida a estudiants i persones que han quedat a l’atur per treballar a la campanya agrària. Més de 15.000 persones han sol·licitat treball a través del lloc web d’Unió de Pagesos. També més de 50 entitats socials d’arreu del país i més de 30 ajuntaments i consells comarcals han contactat amb el sindicat per col·laborar amb la crida.



Així, la iniciativa solidària entre pagesos ha de complementar la resposta enormement satisfactòria de la societat per cobrir les necessitats de mà d’obra amb persones de proximitat, ambdues coses minimitzaran els desplaçaments i ajudaran a fer efectives les mesures decretades per controlar l’expansió de la pandèmia.