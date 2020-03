Unes 150 persones que vivien en residències han mort per coronavirus a Catalunya

Unes 150 persones que vivien en residències de gent gran han mort a Catalunya per coronavirus, ha informat la consellera de Salut, Alba Vergés. En la roda de premsa diària que se segueix de forma telemàtica, Vergés ha assenyalat que en aquests moments hi ha 1.406 llits per a unitats de cures intensives (UCI) a Catalunya i que treballen per continuar ampliant-ne la capacitat. En el total de llits d’UCI, hi ha ingressats 1.016 pacients amb covid-19 (72%), 863 dels quals necessiten ventilació mecànica invasiva. Aquest dijous han arribat 500.000 mascaretes quirúrgiques; 208.000 de les més sofisticades (FFP2 i FFP3) i 20.000 bates, material que “de seguida es posarà a disposició” dels professionals sanitaris i de les residències, ha recalcat.

La consellera ha detallat algunes dades per regions sanitàries. 535 persones han mort per covid-19 a la de Barcelona; 71 a la Catalunya Central, 43 de les quals en el brot d’Igualada; 37 a Girona; 20 a Lleida i Pirineus; 8 a Tarragona i 1 a les Terres de l’Ebre. En total, han mort 672 persones a Catalunya, segons dades actualitzades aquest dijous al vespre.



De les 1.021 persones que es troben en estat greu, ingressades a les UCI, 828 són a la regió sanitària de Barcelona; 58 a Girona; 56 a la Catalunya Central; 38 a Tarragona; 8 a les Terres de l’Ebre i 33 a Lleida i Pirineus. Vergés ha recordat que les persones que viuen en residències són en molts casos vulnerables, que tenen un grau de dependència alt i patologies, i ha destacat que és “important protegir-les” i evitar els contagis en aquests centres.



S’incorporen nous graduats, estudiants de Medicina i d’Infermeria

La titular de Salut ha detallat que 18 estudiants de sisè de Medicina, 11 metges I metgesses que havien fet l’examen MIR (metge intern resident) i que estaven esperant plaça i 14 alumnes de quart curs d’Infermeria s’han incorporat a la regió metropolitana nord. Ara estan fent l’acollida i està previst que comencin a treballar aquest cap de setmana, ha dit la consellera. També, a l’Hospital de Sant Pau s’han incorporat 16 metges que havien fet el MIR i a l’Hospital Vall d’Hebron, 72 alumnes de quart curs d’Infermeria. Són alguns exemples dels reforços en què estan treballant els diversos territoris.



Aquestes incorporacions se sumen a les de metges que es van jubilar fa menys de 2 anys i que en tenen menys de 70, que han contactat amb els seus antics centres, responent a la crida que va fer la conselleria la setmana passada.



Sobre les instal·lacions, Vergés ha subratllat que tots els centres han posat en marxa els seus plans de contingència per augmentar la capacitat de cures intensives i que tots els recursos estan a disposició del sistema, coordinats pel Servei Català de la Salut (CatSalut), quan se li ha demanat per si i havia alguna planta tancada.



La consellera ha assegurat que arriben “constantment” comandes de material sanitari a Catalunya i ha defensat una “manera de treballar descentralitzada” perquè els productes arribin tan ràpid com sigui possible als centres. En aquest sentit ha reivindicat la central de compres que Salut va impulsar i que agrupa també les patronals i les residències per comprar material sanitari en un mercat que en aquests moments és “complicat”.



S’esperen proves ràpides per a sanitaris i pacients dels hospitals

Sobre els tests ràpides, Vergés ha recordat que aquest divendres esperen que n’arribin 50.000 i, més endavant, 100.000 en una primera tongada i 100.000 més en una segona. Són unes comandes que la Generalitat va fer i per tant al marge de les que també espera per part del Ministeri de Sanitat.



A mesura que vagin arribant, es desplegarà l’estratègia per aplicar-los. Es començaran a fer les proves ràpides als professionals sanitaris i, també, a les persones que siguin traslladades als hospitals per detectar ràpidament si tenen coronavirus, ha afegit la consellera aquest dijous.



La segona fase d’aquests tests ràpids prevista per la conselleria serà en residències, en l’atenció primària i en el personal de serveis essencials més enllà dels sanitaris. La tercera fase consistiria a aplicar els tests a nivell comunitari.

