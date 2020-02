Una programació “transversal”: els actes del 8-M a Valls

La ciutat de Valls enceta avui la programació del Dia Internacional de les Dones Treballadores, el 8 de març, amb actes organitzats per l’Ajuntament i entitats vallenques i que s’allargaran fins al 18 de març. Aquest matí s’han donat a conèixer les diferents activitats que es viuran a la ciutat les properes setmanes, entre les quals hi haurà concerts, conferències, activitats infantils, exposicions i teatre, entre altres.

Han presentat els actes el regidor d’Acció Comunitària, Participació i Igualtat, Jordi Cartanyà; la regidora d’Afers Socials, Teresa Rull, i la tècnica d’Igualtat de l’Ajuntament, Anna Ferré. Jordi Cartanyà ha destacat el caràcter “transversal” de la commemoració del 8-M, amb actes vinculats a diverses regidories i adreçats a tota la població. L’objectiu, ha explicat Cartanyà, és “donar presència a la igualtat en tots els àmbits”.

La programació comença avui, a les 19.30 h al Teatre Principal, amb el concert del Dia de la Compositora. Laura Nadal portarà “Galivances” a l’escenari, un concert organitzat des de l’EMM Robert Gerhard. Pel que fa al dia 8-M, el manifest institucional es traslladarà a la pista d’atletisme del Fornàs a les 9.15 h: l’atleta vallenca Marta Batalla serà l’encarregada de llegir-lo, i serà el tret de sortida de la Cursa del Calçot.

Entre la resta d’activitats també es viuran diverses conferències. La primera serà sobre dones filòsofes, a càrrec de Núria Sara Miras, el 5 de març a les 19.30 h a l’IEV; seguida de la conferència de Paco Abril per reflexionar sobre el paper dels homes en la igualtat de gènere, l’11 de març a les 19 h a l’IEV. També hi haurà activitats adreçades als joves, concretament als alumnes de 4t d’ESO de Valls, amb un teatrefòrum sobre masculinitats igualitàries a càrrec d’Impactat Intervencions Teatrals, el 4 i l’11 de març.

El Centre Cívic serà un altre dels espais on s’organitzen actes en el marc del 8-M. El dimecres 11 es viurà el Cercle de Dones amb Fanny Ulldemolins, a les 18.15 h. També hi tindrà lloc el contacontes “El tresor del Drac Rebuf” a càrrec de Sílvia Palazón el dia 12 a les 17.30 h. La taula rodona “Dona vs. Cultura”, d’altra banda, serà el dia 4 a les 19.30 h al Teatre Principal, i el cinefòrum de “Las costuras de la piel” tancarà la programació el 18 de març a l’IEV.

El paper d’artistes vallenques es posarà en valor amb “Clau de Do”, el 7 de març al Principal, una creació de Francina Fernàndez que agruparà nombroses artistes vallenques, com Marta Arjona, Berta Artigal o Elena Volpini, entre moltes altres. A més, del 27 de febrer al 30 d’abril, la Xarxa de Cultura instal·larà al vestíbul del Principal l’exposició d’Albert Nel·lo “La dona i el teatre gestual”.

D’altra banda, avui també s’ha presentat un altre cartell amb la programació que organitzen entitats vallenques amb motiu del 8-M per tal d’aglutinar-les, tasca que s’ha impulsat des del Consell Municipal de Dones. La Marruixa, l’ANC, les llibreries Roca i TRAM, les Dones d’ERC, l’Associació de Dones i la Plataforma 8M Valls organitzaran actes des d’aquest dissabte, 29 de febrer, fins al dijous 12 de març.