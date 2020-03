Una infermera de la residència Ballús dona positiu de Covid-19

Una infermera de la Residència Ballús de Valls va donar positiu el passat dissabte per Covid-19, tal com ha pogut confirmar Elvallenc.cat. Des d’aquell moment, la residència ha aplicat tot els protocols necessaris per tal de protegir els residents.

Miguel Márquez, gerent de la residència, ha confirmat aquest cas de positiu de coronavirus d’una infermera de la residència, i també vol posar èmfasi que “tots els residents es troben en molt bon estat i no presenten cap símptoma”. Els avis i àvies de la residència es troben en aïllament, seguint els protocols establerts. “Direcció ens ha felicitat per la contenció que hem aplicat”, afirma Márquez.

“Volem fer una crida perquè ens falten infermeres”

La residència Ballús, a part del positiu de Covid-19, té part de la plantilla de baixa. I és que al mínim símptoma que el personal pugui tenir hi ha l’ordre de no venir a treballar. Això fa que ara mateix la situació sigui delicada: “Vam ampliar la plantilla, duplicant-la, però cada dia apareixen persones del personal amb símptomes. Anem ampliant, però es van agafant baixes”, diu Márquez, que demana ajuda a la Generalitat de Catalunya. “Necessitem infermeres.”

En aquest sentit, des de la residència Ballús afirmen que la situació està controlada i els avis es troben en molt bon estat de salut, però la preocupació màxima es troba ara mateix amb el personal. “La plantilla no està coberta i la situació es comença a saturar”, afegeix, i agraeix a les institucions com el CAP, Pius Hospital de Valls o Ajuntament que “s’esforcin a donar un cop de mà”.