Una dona de 88 anys, primera mort per coronavirus al Pius Hospital de Valls

Primera persona que perd la vida a l’Alt Camp pel coronavirus. Segons ha pogut saber ElVallenc.cat, ahir dilluns a la tarda 16 de març una dona de 88 anys i veïna de Badalona va ser la primera víctima que es registra al Pius per culpa del covid-19. Ahir, arreu de Catalunya es va incrementar la xifra de casos, i gairebé s’incrementava en 500 en un sol dia, sent el dia amb més volum des que va començar l’expansió del coronavirus al país.

La primera mort per coronavirus al Pius Hospital de Valls es tracta d’una dona de 88 anys no resident a la comarca i que es trobava al Pius hospitalitzada. Es tracta d’una veïna de Badalona, tot i que les primeres informacions aparegudes apuntaven que era de Montblanc. Durant el cap de setmana, aquesta dona hauria visitat el seu fill a Montblanc. Durant la seva estada s’hauria trobat malament i hauria estat traslladada al Pius hospital de Valls. Ahir dilluns a la tarda es confirmava la seva mort. Un familiar de la difunta estaria en aïllament domiciliari per prevenció.

Segons ha pogut saber ElVallenc.cat, durant els darrers dies també s’han fet proves a diferents pacients, però han donat negatiu. Aquesta defunció al Pius Hospital de Valls ha provocat l’activació del pla de contingència per fer front al coronavirus i s’està seguint amb els protocols d’aïllament que els diferents hospitals del país segueixen per tal d’evitar el contagi a la resta de persones que estan ingressades, així com també al personal sanitari.