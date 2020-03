Un veí de Montferri mor per Covid-19

Es trobava ingressat a Joan XXIII de Tarragona

Un veí de Montferri seria una de les tres persones que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va confirmar ahir a conseqüència del Covid-19 a la demarcació de Tarragona en els darrers dies.

Tal com ha pogut saber ElVallenc.cat, es tracta d’un home de 75 anys que havia estat ingressat inicialment al Pius Hospital de Valls i que seguidament havia estat traslladat a Joan XXIII de Tarragona. Ahir dilluns hauria mort, i es tractaria del primer veí de l’Alt Camp en morir per Coronavirus. Cal recordar que la primera mort a la demarcació de Tarragona es va produïr al Pius Hospital de Valls, quan una dona de 88 anys -resident a Montblanc i que vivia a Badalona- va morir per covid-19.

Segons les dades donades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, des de divendres es confirmaven un total de 86 casos de coronavirus SARS-CoV-2, elevant a un total a 163 el nombre de confirmats acumulats a la demarcació de Tarragona. A part, confirmaven tres morts: un home de 75 anys -veí de Montferri-, un home de 82 anys i un home de 83 anys. Tots ells ingrssats a Joan XXIII.