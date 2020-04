UGT reclama més mecanismes de protecció per a víctimes de violència masclista

UGT reclama més mecanismes per protegir les dones víctimes de violència masclista, especialment les dones confinades amb els seus maltractadors. A més, el sindicat demana també posar “especial atenció” sobre situacions com l’assetjament a la feina o el ciberassetjament ara que la majoria d’empreses fan teletreball. D’altra banda UGT informa als afiliats i delegats i la seva xarxa d’agents sindicals per la igualtat que, en cas de conèixer situacions de violència masclista, els recursos existents estan en funcionament.

El sindicat també reivindica al Govern la ratificació dels convenis 190 i 189 de l’Organització Internacional del Treball, que tracten, respectivament, sobre la violència i l’assetjament i sobre treballadores domèstiques.

ACN