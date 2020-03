Tret de sortida a la jornada del 8-M a Valls

La lectura del manifest institucional s’ha viscut a la pista del Fornàs. Foto © Marc Lladó Quadrat

La jornada del 8 de març ha arrencat a la ciutat de Valls amb la lectura del manifest institucional per part de l’atleta vallenca Marta Batalla. Enguany la ubicació d’aquest acte ha canviat, i s’ha dut a terme a les 9.15 a la pista d’atletisme del Fornàs, donant també el tret de sortida a una nova edició de la Cursa del Calçot.

Es tracta de l’únic acte institucional previst per al dia d’avui, tot i que se suma a diverses activitats que ha programat la regidoria d’Igualtat juntament amb altres entitats de la capital de l’Alt Camp. La programació va començar el passat dimecres 26 de febrer i s’allargarà fins al 18 de març.

Paral·lelament, també s’han iniciat els actes organitzats per la Plataforma 8-M de Valls, integrada per col·lectius com La Marruixa, la CGT, l’ANC i les colles dels Xiquets de Valls. Els actes seran ampliats en una nova notícia a aquest digital.