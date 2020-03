Tres morts en les últimes 24 hores al Camp de Tarragona per Covid-19

Woman hand holding black letter board with text phrase Coronavirus and stethoscope. Novel coronavirus 2019-nCoV, MERS-Cov middle East respiratory syndrome coronavirus originating in Wuhan, China

En les últimes 24 hores, hi ha hagut un total de 78 nous casos més de coronavirus al Camp de Tarragona, segons dades oficials del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Aquest dissabte s’han registrat nous casos de Covid-19. 78 nous casos que s’han d’afegir a tres morts, fet que s’eleva a 19 els morts a la demarcació de Tarragona.

En aquest sentit, s’eleven els casos de Covid-19 al Camp de Tarragona a un total de 414, dels quals 200 es troben ingressats i 52 es troben a l’UCI. Per altra banda, a la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre hi ha hagut, durant el darrer dia, 9 casos més confirmats, elevant-se a 77 el nombre de casos acumulats. A les Terres de l’Ebre hi ha 27 hospitalitzats, dels quals 8 es troben a la UCi.

En total, a la província de Tarragona durant les últimes 24 hores s’han produït 87 casos nous de Covid-19 i 3 morts, i el registre de positius de coronavirus des d’inici de l’epidèmia són de 481.