“Treballem amb unes condicions precàries i que posen en risc els residents”

Residència Ballús de Valls. Font: El Vallenc.

Alguns treballadors, que han entrat en suplència a la Residència Ballús de Valls en el decurs d’aquests últims dies, denuncien que treballen amb unes condicions “precàries” i que posen en risc els residents, segons han informat al setmanari El Vallenc. El personal procedent de la Fundació Vilaniu alerta que es troba en una “situació límit”, que “no poden més” i que no han descansat “pràcticament res des que es va incorporar la nova plantilla”, el passat dimecres 25 de març, quan el Govern va intervenir la residència per la “situació crítica”. També adverteixen que són menys treballadors que els que hi havia abans i amb el mateix nombre de residents.

El nou personal assegura que han d’aixecar el pacient entre dues persones per la falta de grues a les instal·lacions de la residència. També reclamen llits articulats perquè “els residents amb COVID-19 tenen problemes respiratoris i necessiten dormir en llits articulats”. Els treballadors diuen que actualment no disposen d’aquest tipus de llit especial i els pacients amb coronavirus dormen en “llits convencionals”. La plantilla de la residència Ballús també demana més personal, ja que asseguren que treballen “12 hores diàries i sense descans”.

Per altra banda, asseguren que els pacients amb COVID-19 es troben separats de la resta, però denuncien que “el material és el mateix per a tots els residents, i per tant, podria estar infectat”. Per això, temen que puguin “infectar els pacients que no tenen el virus”.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va intervenir dimecres passat la residència de gent gran Ballús de Valls per la “situació crítica” en què ha quedat després que es confirmessin deu positius per coronavirus -tal com va avançar El Vallenc- i el 70% de la seva plantilla estigués de baixa, amb símptomes de la malaltia. Segons va informar el Govern, atenent a l’alerta dels gestors privats del centre, la fundació pública municipal Vilaniu s’ha encarregat de la gestió de l’equipament, amb una seixantena de residents.