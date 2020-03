Treballadors de Carteria de Correus de Valls: “Ens sentim discriminats”

Carteria de Correus de Valls.

Una treballadora de carteria de Correus de Valls ha denunciat aquest dilluns, dia 23 de març, un tracte de discriminació envers la plantilla de personal en aquesta unitat, que integren unes vint-i-cinc persones aproximadament. També ha denunciat la direcció de Correus per “desinformació total”.

Recordem que el proppassat divendres, dia 20 de març, la carteria de Correus a la capital de l’Alt Camp va tancar portes per tal de ser desinfectada arran de l’aparició de dos casos sospitosos de tenir la malaltia causada pel Covid-19. També cal dir que el Sindicat Federal de Correus Secció de Tarragona de la Confederació General del Treball (CGT) va exigir davant la inacció de la directiva de correus la paralització dels serveis de Valls, Tarragona i Reus per no tenir les mesures de protecció necessàries.

Aquest dilluns el servei de carteria, que no té atenció al públic, s’ha posat de nou en marxa després de la desinfecció de divendres. A banda dels dos casos de sospita de coronavirus, no han assistit al lloc de treball el cap, la sotscap i dos treballadors més per haver-se donat de baixa, ja que havien estat en contacte amb els dos casos de Covid-19.

La treballadora que ha denunciat el cas a la nostra redacció apunta: “La resta de la plantilla també hem estat treballant juntament amb els possibles afectats, a uns se’ls ha donat la baixa i estan en quarantena i la resta continuem treballant. El que hauria de fer Correus és tancar la carteria i passar tots la quarantena a casa. Però els responsables de Correus no fan res.”

D’altra banda, la denunciant assenyala que dels dos casos de sospita de contagi de coronavirus, “cap d’ells s’ha fet la prova”.