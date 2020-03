Treball tomba un dels ERTOs presentats per Lear Corporation de Valls

El Departamet de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya ha tombat un dels dos expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) que just fa una setmana va presentar la direcció de l’empresa multinacional nord-americana emplaçada al polígon industrial de Valls, Lear Corporation.

La notícia ha estat confirmada per Javi Fuentes, president del comitè d’empresa de la multinacional aquest divendres, dia 27 de març. El representant dels treballadors ha assenyalat que l’ERTO que ha tirat endarrere el Departament de Treball és el de “causa de força major”.

D’altra banda, la direcció de Lear Corporation va presentar un segon ERTO per “causes productives”, que actualment està pendent de resolució per part de la Generalitat de Catalunya. Tant la direcció de la multinacional com els representants estan ara a l’espera de com es resol aquest segon ERTO. Aquest segon ERTO té una tramitació més llarga que el de “causa de força major”.

Recordem que els ERTOs afecten el 100% de la plantilla de la multinacional nord-americana a Valls, més de 900 treballadors i la suspensió de feina era fins que duri l’estat d’alarma.

Per la seva part, la direcció de la multinacional assenyala que l’ERTO es va fer a conseqüència de la baixada de demanda del sector de l’automòbil arran de la crisi del Covid-19.

Fins ahir dijous, 26 de març, els ERTOs sumen a les comarques de Tarragona 5.868 expedients i afecten un total de 32.501 persones.