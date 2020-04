Torra emplaça els alcaldes a una “sòlida aliança” per exigir flexibilitat pressupostària i la derogació de la LRSAL

Façana de l’Ajuntament de Valls. Font: El Vallenc

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviat una carta als alcaldes de Catalunya agraint-los la feina que estan fent davant de la crisi sanitària provocada pel coronavirus i emplaçant-los a una “sòlida aliança” amb el Govern per exigir a l’Estat flexibilitat pressupostària i la derogació de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL). Torra assenyala que la prioritat és “guanyar el combat” al covid-19, però que un cop superada la situació sanitària, els ajuntaments es convertiran en “la primera estació d’arribada dels ciutadans que cercaran en el món local la informació, l’orientació i els ajuts que els permetran afrontar les seves situacions personals, laboral i familiars”.

És per això que ha demanat als batlles que facin front comú amb la Generalitat per reclamar al govern espanyol que els consistoris puguin invertir els seus superàvits pressupostaris en polítiques socials i en promoció de l’economia local i que derogui la LRSAL. “És absolutament estratègic”, ha advertit, per la qual cosa ha demanat que l’Estat “se sumi a aquest enorme esforç de col·laboració institucional” garantint reformes legislatives que afavoreixin l’administració local i injectant liquiditat econòmica.



“Hem de ser capaços, des del treball conjunt, d’assegurar que els ajuntaments, i ho faig extensiu als consells comarcals, disposin de suficiència econòmica per afrontar aquesta demanda en un context en què també hauran baixat els seus ingressos per la via fiscal”, ha indicat Torra, que ha expressat el seu “agraïment i reconeixement”, així com “profund respecte”, envers la feina que estan fent els municipis per fer front al coronavirus.

ACN