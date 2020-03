Tens un vol amb Ryanair per a les pròximes setmanes? Això t’interessa

Imatge d’arxiu de passatgers baixant d’un avió de Ryanair. Foto: ACN

Ryanair ha anunciat que cancel·la des del 24 de març “la majoria si no tots” els vols per la crisi del coronavirus. Fins a aquesta data, la rebaixa de l’operativitat pot arribar al 80%. La companyia irlandesa marca com a excepció “un nombre molt petit de vols per mantenir la connectivitat essencial”, i després acota aquesta connectivitat, majoritàriament, a operacions entre el Regne Unit i Irlanda. Els responsables de la companyia també indiquen que estan en contacte amb les autoritats europees per si calgués operar vols per repatriar ciutadans de la Unió Europea.

ACN