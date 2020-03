Tanca carteria de Correus de Valls davant un possible cas de Covid-19

Oficina de carteria de Correus de Valls.

L’oficina de carteria de Correus de Valls, emplaçada carrer Anselm Clavé de Valls, està tancada al públic davant d’un possible cas d’infecció de coronavirus, segons ha informat a la nostra redacció Pau Pastor, secretari general de Correus de Tarragona pel sindicat Confederació General del Treball (CGT). En un primer moment, la informació que havia arribat a aquesta redacció era que s’havia tancat l’oficina de Correu del Passeig de l’Estació.

L’esmentada oficina restarà tancada des d’aquest divendres, dia 20 de març, al migdia, i fins que es produeixi la desinfecció de les instal·lacions, pel fet que una de les treballadores és sospitosa de contagi del Covid-19, segons ha declarat la CGT. Pastor assenyala que Correus no ha informat del resultat de les proves que s’han realitzat a la treballadora.

El Sindicat Federal de Correus Secció Tarragona, ha manifestat que la desinfecció fou sol·licitada ahir dijous, 19 de març. A més, s’ha realitzat un estudi de contactes entre els empleats i la secció de la CGT està a l’espera que es valori les necessitats de quarentena. L’oficina de Valls va encetar la setmana només amb guants, però sense mascaretes ni gel desinfectant, que és preceptiu quan es treballa de cara al públic.

En aquest sentit, el sindicat també ha assenyalat que Correus a la ciutat de Reus viu una situació semblant a la de Valls, amb un possible cas de Covid-19 sense confirmació per part de l’empresa. I a Tarragona, un treballador de Correus està de baixa per confinament per ser familiar d’un cas d’infecció.

“Davant la inacció de la directiva de Correus, exigim la paralització del servei sense les mesures de protecció necessàries”, diu Pau Pastor, a més, “no es fa cas del protocol de Salut pública. Un carter de repartiment pot estar fins a quatre hores treballant al carrer sense rentar-se les mans, amb un risc per la població amb la qual conctacta”.