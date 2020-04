S’insisteix als ajuntaments que no impedeixin els mercats d’aliments a l’aire lliure

Unió de Pagesos insisteix a reclamar als ajuntaments que han suspès els mercats d’aliments a l’aire lliure d’aforament inferior a 1.000 persones que rectifiquin. El sindicat ha ampliat el suport a aquesta demanda amb la Coordinadora Catalana d’Organitzacions de Consumidors de Productes Ecològics, la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya i també s’hi ha afegit Greenpeace. Demanda que ja havia fet amb la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació (CUS) i Unió de Consumidors de Catalunya (UCC).



El sindicat remarca que impedir aquests mercats contravé la resolució del Departament de Salut, el Reial Decret d’estat d’alarma i el Reial Decret que regula la venda directa de productes peribles i a més perjudica la pagesia i la ciutadania pel fet que entorpeix l’accés als aliments.



El sindicat recorda que altres ajuntaments com Vilanova i la Geltrú (Garraf), Montblanc (Conca de Barberà) i Moià (Moianès) s’han replantejat la prohibició i han tornat a posar-los en pràctica. En aquest sentit, el sindicat insisteix a les entitats municipalistes, Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis de Catalunya, que facin una crida a complir els criteris d’obertura dels mercats de productes frescos a l’aire lliure autoritzats i obligatoris.



Unió de Pagesos recorda als ajuntaments que, si els cal, poden demanar reforços a les autoritats competents per posar mesures de control per dosificar l’aforament als espais d’aquests mercats, tal com estableix el Reial Decret d’estat d’alarma. D’altra banda, la Direcció General de Protecció Civil del Departament d’Interior va establir el 3 d’abril de manera molt clara les condicions específiques per a la realització de mercats no sedentaris.



D’altra banda, el sindicat remarca també que molts municipis sí han mantingut el mercat obert o han buscat alguna alternativa per distribuir de manera diferent les parades o els dies de mercat, entre els quals, a més de les capitals de comarca citades més amunt: Amposta, Balaguer, Berga, Figueras, Gandesa, Girona, la Bisbal d’Empordà, Manresa, Móra d’Ebre, Olot, Tàrrega, Tarragona, Tremp i Vilafranca del Penedès.



En aquesta context de confinament a causa de la pandèmia de la covid-19, el sindicat insisteix que la pagesia és la peça determinant per proveir la població de productes frescos i de proximitat. Els productors treballen amb normalitat per seguir complint l’objectiu de subministrar aquests aliments als ciutadans.



LLISTAT DE MUNICIPIS QUE NO DEIXEN FER MERCATS D’ALIMENTS A L’AIRE LLIURE:



Alt Camp

Valls

Alta Ribargorça

Pont de Suert

Alt Urgell

La Seu d’Urgell

Oliana

Organyà

Baix Ebre

Deltebre

Perelló

Baix Llobregat:

Sant Vicenç dels Horts

Cornellà

Mercat de Torreblanca mancomunat per Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat i Sant Just Desvern

Esplugues de Llobregat

Baix Penedès

Calafell

Barcelonès

Barcelona: (ha suspès els mercats de la xarxa de mercats de pagès d’economia social i solidària que es fan a diferents barris)

Cerdanya

Puigcerdà

Bellver de Cerdanya

Conca de Barberà

Santa Coloma de Queralt

Garraf

Sant Pere de Ribes

Garrigues

Les Borges Blanques

Maresme

Pineda de Mar

Mataró

Calella

Montsià

La Sènia

Osona

Vic

Roda de Ter

Calldetenes

Prats de Lluçanès

Manlleu

Pallars Jussà

La Pobla de Segur

Pallars Sobirà

Sort

Esterri d’Àneu

Pla d’Urgell

Mollerussa

Ribera d’Ebre

Mora la Nova

Ripollès

Ripoll

Campdevànol

Camprodon

Segrià

Lleida

Torrafarrera

Segarra

Cervera

Guissona

Solsonès

Solsona

Tarragonès

Tarragona (obert el de la Plaça del Fòrum i el de la Móra, però tancats els de Torreforta, Bonavista, Sant Pere, Sant Pau i Sant Salvador)

Terra Alta

Horta de Sant Joan

Bot

Batea

Caseres

Vilalba

Vall d’Aran

Viella

Vallès Oriental

Granollers

Canovelles