Setmana Santa atípica: litúrgies per les xarxes i confraries aturades

Les litúrgies es podran seguir pel Facebook de les parròquies de Sant Joan i el Lledó.

La capital de l’Alt Camp va encetar, el passat Diumenge de Rams, una Setmana Santa atípica, marcada per l’absència de les tradicionals i multitudinàries processons i oficis a les quals estem acostumats durant aquestes dates. Tot i aquesta situació, l’Església vallenca s’ha reinventat i ja fa dies que s’estan vivint misses i pregàries a través dels comptes de Facebook de les parròquies de Sant Joan i el Lledó. De cara als propers dies s’han programat més litúrgies en directe a través del Facebook de les dues parròquies, per tal d’apropar als fidels les celebracions d’aquestes dates tan assenyalades.

Avui, Dijous Sant, serà el torn de la missa del Sant Sopar, a les 19 h, i a les 23 h es farà l’Hora Santa. Demà, Divendres Sant, a les 9 del matí es podrà seguir el viacrucis, a les 10 h es transmetrà la Passió segons sant Joan i a les 19 h es durà a terme la celebració de la Passió. A la nit, a les 23 h, es podrà seguir una pregària de supervivència abans d’anar a dormir (que també es farà, a la mateixa hora, aquests dissabte i diumenge). El Dissabte Sant a les 18 h es farà una visita espiritual a la Mare de Déu de la Candela, i a les 21 h es donarà inici a la vetlla pasqual. Finalment, les celebracions de Setmana Santa per Facebook es tancaran amb la missa de Pasqua, el diumenge a les 12 h.

“retransmetre les litúrgies per les xarxes és una oportunitat que ha vingut per quedar-se” Joan Àguila, arxiprest de l’Alt Camp

Des de l’arxiprestat de l’Alt Camp, Joan Àguila destaca que la iniciativa d’emetre les litúrgies a través d’internet té la intenció de seguir creant comunitat, tot i la dificultat de la situació. Explica que feia temps que es plantejaven aquestes vies, però que el coronavirus ha fet que el procés s’hagi accelerat. “Ha estat un pas necessari, perquè hi ha molta gent que s’ha hagut de quedar a casa”, exposa Àguila. Tot i això, ho descriu com “una oportunitat que ha vingut per quedar-se”, ja que les xarxes permeten apropar la litúrgia a aquelles persones que no tenen la possibilitat d’assistir a l’església físicament.

D’altra banda, les confraries estan a l’espera de fer una valoració conjunta de l’impacte econòmic que té la suspensió de la Setmana Santa. Per ara, Carles Grau, president de l’Agrupació de Confraries i Germandats de Setmana Santa de Valls, explica que esperen poder reprogramar alguns dels actes que tenien previstos, com l’entrega de premis del concurs de dibuix, la missa dels difunts o la trobada de bandes, que podria fer-se de cara al setembre.

“tenim intenció de reprogramar alguns dels actes, com la missa dels difunts o la trobada de bandes” Carles Grau, president de l’Agrupació de Confraries i Germandats de Setmana Santa de Valls

Altres ens de l’Església se sumen a les retransmissions a través de les xarxes i la televisió. L’Arquebisbat de Tarragona, per la seva banda, retransmetrà a través de les seves xarxes socials —algunes de les quals també es podran seguir per la televisió TAC 12— les litúrgies d’aquests dies. Així, el Sr. Arquebisbe, Mons. Joan Planellas, presidirà les celebracions d’aquesta Setmana Santa des de la capella del Santíssim Sagrament de la catedral de Tarragona. Totes elles, a porta tancada, seran retransmeses en directe a través de la pàgina web de l’Arquebisbat, la pàgina de Facebook i el canal de Youtube. En aquest sentit, es podran veure per televisió el Dijous Sant, 9 d’abril, la missa de la Cena del Senyor, a les 17.00 h. També per TAC 12, Divendres Sant, 10 d’abril, s’oferirà la celebració de la Passió del Senyor a les 12.00 h. Dissabte Sant, 11 d’abril, es podrà veure la vetlla pasqual a les 21.00 h, i Diumenge de Pasqua, 12 d’abril, a les 12.00 h, la missa de Pasqua. Altres televisions locals i d’abast nacional també emetran litúrgies, des d’indrets com Montserrat, la catedral de Barcelona o Roma.

A nivell de l’Alt Camp i poblacions limítrofes, cal destacar la iniciativa del mossèn de les parròquies d’Alió, Rodonyà, Montferri, Vila-rodona, Bràfim, Santes Creus i Masllorenç, que emetrà diverses litúrgies en directe i des de les diferents esglésies a través del seu Instagram @mnalbertfll —on es poden consultar els horaris. A la Selva del Camp, la televisió local, Canal Camp, oferirà en directe una programació especial per seguir les litúrgies, entre altres iniciatives per viure la Setmana Santa des de casa.