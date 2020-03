S’eleva a set els morts per Covid-19 a la residència Ballús de Valls

Façana de la Residència Ballús de Valls.

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha confirmat, aquest dimarts 31 de març que la xifra de morts a la residència Ballús ha augmentat fins als set en els darrers dies. El passat dia 26 de març es va donar a conèixer que a la Residència Ballús de Valls havia mort un resident per Covid-19. Ara, s’ha confirmat que la xifra augmenta fins els set.

El centre assistencial, que pateix un brot de Covid-19 des que es va confirmar el primer cas, el d’una infermera, es troba patint les conseqüències d’aquesta pandèmia, i la xifra, en els darrers dies, tant de contagiats com d’èxitus ha incrementat. Segons les darreres dades oficials, hi ha 35 casos de residents confirmats acumulats per coronavirus, 3 de professionals (un total de 38) i 7 èxitus acumulats.

32 casos nous de coronavirus a la província i 9 morts

En el dia d’avui a la província de Tarragona s’han confirmat 32 casos nous de coronavirus SARS-CoV-2, elevant a 688 el nombre de confirmats acumulats. Durant el dia d’avui s’han sumat 9 morts, 8 a la demarcació de Tarragona i 1 a la Regió Sanitària de l’Ebre.

A La Regió Sanitària del Camp de Tarragona hi ha haguit 29 casos nous de Covid-19, elevant a 591 el nombre de confirmats, i el nombre de morts acumulats és de 36. Mentre que a la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre avui s’han confirmat 3 nous casos (amb un mort) elevant la xifra a 97 positius confirmats i un total de 5 morts des de l’inici.