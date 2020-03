Se suspenen tots els actes de Setmana Santa de Valls incloent la Processó de Divendres Sant

Setmana Santa a Valls el 2019. FOTO Marc Llado Quadrat

L’Agrupació de Confraries i Germandats de la Setmana Santa a Valls, en un comunicat emès avui dimarts 17 de març a la nit ha confirmat que tots els actes de Setmana Santa de Valls queden suspesos, incloent la Processó de Divendres Sant. La suspensió ve produït per la situació sanitària per la pandèmia de coronavirus.

En aquest sentit, i amb el parer dels seus respectius consiliaris i en contacte amb l’Ajuntament de Valls a través del regidor de Salut i Dependència prenen aquesta mesura. El passat dia 12 de març es va suspendre el primer acte oficial de la Setmana Santa, que s’havia de celebrar al saló de plens del consistori vallenc.

En aquest sentit, l’Agrupació de Cofraries i Germandats de Setmana Santa a Valls suspenen tots els actes preparats per aquesta edició del 2020 de Setmana Santa. En el mateix comunicat, afirmen que “si, una vegada superada l’actual situació de lluita contra la pandèmia i retornada la normalitat, fos possible programar de nou algun dels actes no vinculats directament amb les celebracions litúrgiques, ja s’anunciaria i se’n faria difusió pública per l’entitat organitzadora”.

Per acabar, l’Agrupació convida tots els confrares i germans a “viure enguany les celebracions litúrgiques d’aquests dies aprofitant els recursos que se’ns ofereixen a través de les xarxes socials i mitjans de comunicació, amb un record en la pregària a favor dels que pateixen la malaltia, dels que ens han deixat i dels seus familiars i, de manera especial, a favor de tots els que estan treballant i vetllant per la salut i la protecció de tots els ciutadans”.