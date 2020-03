Se suspèn la 33a Setmana Medieval de Montblanc

L’Associació Medieval ha anunciat que un ajornament de la Setmana Medieval “és inviable”.

La Setmana Medieval de Montblanc se suma als esdeveniments suspesos a causa de la crisi del coronavirus. Així ho ha anunciat l’Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi, que ha donat a conèixer la decisió de suspendre la 33a edició de la Setmana Medieval de Sant Jordi, que s’havia de celebrar del 17 al 26 d’abril d’aquest 2020.

L’Associació explica que “l’estat d’alarma decretat fins al pròxim 11 d’abril fa inviable que pocs dies després puguem celebrar amb normalitat la festa”. Les mesures per part de l’organització de la Setmana Medieval ja havien començat fa uns dies, quan es van suspendre els assajos arran del decret del primer període de confinament.

Una setmana després, però, l’entitat es veu obligada a suspendre tots els actes programats. L’Associació Medieval lamenta que “es tracta d’una situació dura”, ja que la Setmana Medieval de la Llegenda de Sant Jordi s’ha celebrat ininterrompudament des de la seva fundació l’any 1987.

Pel que fa a l’import de les entrades per als espectacles, està previst que es retorni als qui ja les hagin comprat. En primer lloc es durà a terme el retorn de les localitats adquirides a través d’internet i més tard, quan es pugui reprendre l’atenció al públic, es retornaran les entrades comprades a l’oficina de l’Associació Medieval, sigui en efectiu o targeta.

L’Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi no es mostra tancada a recuperar algun acte quan s’acabi la situació d’emergència. Diu, però, que “celebrar la Setmana Medieval amb el format com la coneixem actualment en una altra data, no és possible. Un ajornament no és viable.”

L’entitat montblanquina aprofita el seu comunicat públic per agrair la tasca feta fins ara per part dels col·laboradors, voluntaris, institucions i empreses. Al mateix temps s’anima la ciutadania a respectar les ordres de confinament i es mostra suport “als malalts, el personal sanitari i els equips d’emergència”.