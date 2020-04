S’aproven mesures urgents per afavorir la contractació temporal de treballadors en el sector agrari

El Consell de Ministres ha aprovat avui dimarts 7 d’abril un Reial decret llei pel qual s’aproven mesures urgents de caràcter temporal en matèria d’ocupació agrària, que permetran garantir la disponibilitat de mà d’obra per fer front a les necessitats d’agricultors i ramaders.

El seu objectiu és assegurar la recol·lecció en les explotacions agràries, el flux productiu per les baules posteriors de la cadena i el proveïment de la població, davant la disminució acusada de l’oferta de mà d’obra que habitualment s’ocupa de les tasques agràries com temporera a el camp espanyol, per limitacions sanitàries als viatges des dels seus països d’origen com a conseqüència de l’COVID-19.

Les mesures afavoreixen la contractació temporal de treballadors en el sector agrari mitjançant l’establiment de mesures extraordinàries de flexibilització de l’ocupació, de caràcter social i laboral

Una situació que es veu agreujada per la seva coincidència temporal amb diverses de les campanyes de més activitat i importància, com la fruita d’os, els cultius d’estiu o la maduixa que no són susceptibles de mecanitzar i, per tant, corren el risc de perdre.



Aquestes mesures afavoreixen la contractació temporal de treballadors en el sector agrari mitjançant l’establiment de mesures extraordinàries de flexibilització de l’ocupació, de caràcter social i laboral, necessàries per a assegurar el manteniment de l’activitat agrària, durant la vigència de l’estat d’alarma.



Mesures de flexibilització temporal

Les mesures urgents permeten la compatibilització de la prestació per desocupació o altres prestacions de caràcter social o laboral, amb l’exercici de tasques agràries, de manera que s’aconsegueixi prou mà d’obra en l’actual conjuntura per part de la població propera als llocs de cultiu i l’augment de la renda disponible en un moment d’especial vulnerabilitat, sense minvar la protecció social i la salut pública.

Podran, per tant, ser beneficiaris de les mesures de flexibilització temporal les persones que, a l’entrada en vigor de Reial decret llei, es trobin en situació d’atur o cessament d’activitat i aquells treballadors els contractes dels quals s’hagin vist temporalment suspesos, com conseqüència de el tancament temporal de l’activitat, d’acord amb el que assenyala l’article 47 de el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, excepte els treballadors afectats pels ERTES amb causa de l’COVID-19.



També podran accedir a aquests treballs aquelles persones migrants el permís de treball conclogui en el període comprès entre la declaració de l’estat d’alarma i el 30 de juny de 2020, la pròrroga es determinarà a través d’instruccions de la Secretaria d’Estat de Migracions. Igualment podran acollir-se els joves nacionals de tercers països, que es trobin en situació regular, que tinguin entre 18 i 21 anys.

Per accedir a aquest tipus de contractes, la norma estableix que podran beneficiar-se de les mesures de flexibilització les persones els domicilis es trobin propers als llocs en els quals fer la feina. Es contempla com a requisit per a l’empresari la necessitat d’assegurar, en tot moment, la disponibilitat de mitjans de prevenció apropiats enfront del COVID-19.

Les retribucions percebudes per l’activitat laboral que s’ocupi, a l’empara de les mesures extraordinàries de flexibilització de l’ocupació, seran compatibles amb diferents prestacions per desocupació.



Tramitació

També s’estipula que, per a la tramitació d’aquestes mesures, les administracions competents i els agents socials han de promoure la contractació de les persones.

D’aquesta manera les ofertes d’ocupació que sigui necessari cobrir en cada localitat les ha de comunicar les empreses i ocupadors als serveis públics d’ocupació autonòmics competents, que les gestionaran amb les persones beneficiàries per donar-los cobertura de manera urgent.

A més, i per assegurar la correcta aplicació del que disposa aquest Reial decret llei, les delegacions i, si escau les subdelegacions de Govern establir els mecanismes de coordinació necessaris amb el Servei Nacional d’Ocupació, comunitats autònomes i agents socials.

Aquestes mesures urgents aprovades avui compleixen, per tant, el triple objectiu de garantir el normal aprovisionament dels mercats, el manteniment de la renda de la població que més ho necessiti i de l’activitat i sostenibilitat agràries i la millora de les condicions sociolaborals de la població, assegurant millores en els ingressos per a les persones en situació d’atur o cessament d’activitat.

En el Reial decret llei s’incorporen també determinades modificacions puntuals en matèria de Seguretat Social destinades a aclarir la redacció i desenvolupar aspectes concrets de gestió de les prestacions establertes en els reials decrets de 10, 17 i 31 de març; i de flexibilització de tràmits, d’acord amb la situació d’excepcionalitat.

Així, s’inclouen mesures extraordinàries amb caràcter temporal de simplificació per a la tramitació dels procediments de les entitats gestores de la Seguretat Social com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma. També es modifica el Reial decret llei de 10 de març, en què s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic.

S’inclouen puntualitzacions sobre la prestació extraordinària per cessament d’activitat per als treballadors autònoms agraris inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte propi agraris i els treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de Treballadors de la Mar les activitats quedin suspeses per la declaració de l’estat de alarma

Concretament, s’amplien les situacions protegides fins al moment com a situació assimilada a accident de treball. D’aquesta manera tindran tal consideració, amb caràcter excepcional, els períodes d’aïllament, contagi o restricció en les sortides del municipi (confinament) on tinguin el domicili les persones treballadores com a conseqüència de virus COVID-19.

Igualment s’inclouen modificacions relacionades amb la incorporació a l’ordenament jurídic els efectes de la compatibilitat de la pensió de jubilació amb el nomenament com a personal estatutari dels professionals sanitaris, ampliant per a aquest col·lectiu a la cobertura de la protecció de Seguretat Social a totes les contingències, tant per malaltia comuna com per malaltia professional i per accident sigui o no de treball, inclòs l’accident in itinere.



Prestació extraordinària per a autònoms

Es procedeix a donar una nova redacció a l’article 17 de Reial decret llei 8/2020 puntualitzant l’abast de la protecció i l’acreditació dels requisits necessaris la percepció de la prestació extraordinària per autònoms (ingressos inferiors a l’75%) per a determinades activitats que perceben els seus ingressos de manera desigual al llarg campanyes o períodes temporals superiors a l’semestral, que és el paràmetre temporal de comparació que constitueix la regla general. Així, s’estén la flexibilització aprovada la setmana passada per a les activitats agrícoles i les culturals o d’espectacles públics a les incloses en el règim especial de la Mar. Totes elles es regiran per altres períodes de càlcul.



Tal com recull la modificació de la norma, aquesta prestació extraordinària per cessament d’activitat tindrà durada d’un mes, ampliant-se, si és el cas, fins a l’últim dia en què finalitzi l’estat d’alarma. També es modifica el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març referent a la moratòria de les quotes per a empreses i autònoms, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a l’COVID-19 per incloure algunes puntualitzacions.



La moratòria, en els casos que sigui concedida, únicament afectarà les aportacions empresarials a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, així com a les quotes dels treballadors per compte propi o autònoms.

Altres disposicions

D’altra banda, i perquè, durant la vigència de l’estat d’alarma, tots els mutualistes de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat i de la Mutualitat General Judicial que, en aquest període, comencin o continuïn en una situació d’incapacitat temporal segueixin percebent les seves retribucions, s’estableixen normes temporals d’actuació als òrgans de personal, per donar cobertura a la tramitació i abonament de totes les situacions d’incapacitat temporal.

També es modifica el Reial decret llei de 10 de març, en què s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública, clarificant alguns aspectes relacionats amb la consideració amb caràcter excepcional com a situació assimilada a accident de treball, dels períodes d’aïllament, contagi o restricció en les sortides del municipi on tinguin el domicili de les persones treballadores com a conseqüència de virus COVID-19.

A més, davant la situació d’emergència de salut pública provocada pel COVID-19, i la necessitat d’estimular la fabricació de productes sanitaris, així com la investigació clínica tant en relació amb medicaments com amb productes sanitaris, s’estableix l’exempció de l’pagament de taxes en els procediments d’autorització d’assaigs clínics per a la investigació de medicaments relacionats amb la crisi sanitària ocasionada per l’COVID- 19, en els procediments de llicència prèvia de funcionament, en relació amb llicències excepcionals per a la fabricació dels productes sanitaris necessaris, així com en els procediments d’autorització d’investigacions clíniques amb productes sanitaris, relacionades amb el COVID-19.