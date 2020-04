Sanitat assegura que les mesures de confinament contra el coronavirus “comencen a fer efecte”

Agents i membres del servei públic de l’Ajuntament han de seguir un protocol

El govern espanyol ha assegurat que les mesures de confinament per frenar l’expansió del coronavirus a l’Estat “comencen a fer efecte”. Així ho ha expressat la cap d’àrea del Centre de Coordinació d’Emergències Sanitàries, María José Sierra, durant la roda de premsa del Comitè Tècnic de Gestió del Coronavirus celebrada aquest dissabte. “Tot just ara ens comencem a preparar per a una etapa de transició, però observem un bri d’esperança”, ha remarcat la portaveu del comitè. Malgrat tot, la Policia Nacional ha indicat que ha detectat “certa relaxació” en el compliment de les normes de confinament i reclama “tolerància zero” davant les actituds que se’l saltin.

De fet, el comissari principal de la Policia Nacional, José García Molina, ha explicat que el cos està estudiant un increment de les sancions per aconseguir que es respectin les normes. “No desesperin i quedin-se a casa”, ha demanat Molina. Durant la seva intervenció, el comissari de la Policia Nacional ha recordat que tant el nombre de detencions i sancions a l’Estat durant les últimes 24 hores per incomplir el confinament han augmentat un 6,5%. Des que es va decretar l’estat d’alarma, els agents del cos han detingut 1.194 persones i han imposat 89.719 sancions al conjunt d’Espanya.



Alerta d’un augment d’estafes telefòniques



En la roda de premsa, la Policia Nacional també ha alertat d’un increment en el nombre d’estafes telefòniques durant el confinament. “Els afectats reben trucades de falsos comercials de companyies elèctriques que volen obtenir dades persones i bancàries amb l’excusa d’aplicar descomptes als clients com a mostra de gratitud per passar més temps a casa”, ha explicat el comissari Molina.



En aquest sentit, el cos recomana que es desconfiï de qualsevol trucada i demana als clients que es posin prèviament en contacte amb les seves companyies per assegurar l’autenticitat de les trucades.



El transport continua a la baixa



La secretària general del Ministeri de Transports, María José Rallo, ha posat de manifest que el nombre de persones que utilitzen el transport públic per desplaçar-se durant aquests dies de confinament és cada vegada inferior. Segons dades del ministeri, l’ús del servei de Rodalies aquesta última setmana s’ha reduït més d’un 90% respecte a una setmana d’activitat habitual, un descens que també comparteix el transport aeri.



Pel que fa al transport terrestre, el nombre de vehicles als principals accessos de les ciutats espanyoles ha caigut un 78%, mentre que la reducció del trànsit a les autovies ha estat del 83%. “Les dades evidencien que el confinament està funcionant; ara ens cal fer un últim esforç per reduir el nombre de viatges que es fan caminant”, ha conclòs Rallo.